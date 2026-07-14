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Le secteur des logiciels à la peine après les prévisions d'IBM pour le T2
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 14:10

Le groupe américain de services informatiques et logiciels IBM IBM.N plonge en avant-Bourse après avoir anticipé mardi un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations, les clients ayant donné la priorité aux dépenses en infrastructures d'IA.

L'annonce entraîne une chute de plus de 23% de son action et celles de ses concurrents dans les échanges en avant-Bourse aux Etats-Unis et pénalise également les valeurs européennes du secteur des logiciels.

Oracle ORCL.N perd 2,3% en avant-Bourse, Service Now

NOW.N cède 6,8%, Accenture ACN.N 8,5% et Adobe ADBE.O 4,8%.

Sur les Bourses européennes, Capgemini CAPP.PA et Dassault Systèmes DAST.PA chutent de 5,2% et 4,7% à Paris, tandis qu'à Francfort SAP SAPG.DE recule de 6,8% et Nemetschek NEKG.DE de 4%.

D'après ses résultats préliminaires publiés mardi, IBM prévoit un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation des analystes de 17,86 milliards, selon les données de LSEG.

Ces résultats inférieurs aux prévisions reflètent un changement de cap en matière de dépenses technologiques, qui se réorientent davantage vers les infrastructures d'IA, au détriment des budgets consacrés aux logiciels traditionnels.

Arvind Krishna, directeur général d'IBM, a déclaré dans une lettre adressée aux investisseurs l'entreprise avait "peiné" au cours de ce trimestre à s'adapter suffisamment rapidement à l'évolution des conditions du marché, ce qui a empêché la conclusion de "nombreux contrats importants".

(Rédigé par Diana Mandia, avec Harshita Mary Varghese à Bangalore, édité par Augustin Turpin)

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ACCENTURE-A
131,875 USD NYSE -4,78%
ADOBE
219,7700 USD NASDAQ -4,70%
CAPGEMINI
89,500 EUR Euronext Paris -2,31%
DASSAULT SYSTEMES
18,275 EUR Euronext Paris -2,06%
IBM
217,645 USD NYSE -25,04%
NEMETSCHEK AG O.N.
55,250 EUR XETRA -1,43%
ORACLE
130,500 USD NYSE -0,90%
SAP AG O.N.
134,000 EUR XETRA -4,78%
SERVICENOW
103,990 USD NYSE -6,54%
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