Le secteur de la tech au centre de l’attention

Statu quo pour la Fed, baisse de taux pour la BCE, vers un ralentissement de l'économie chinoise… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les évènements de la semaine dernière dans le domaine de l'IA illustrent la rapidité avec laquelle le secteur technologique évolue. Ils ont un impact sur les entreprises ayant développé des avantages concurrentiels et ont suscité l'engouement des investisseurs au cours des derniers mois. Ces entreprises pâtissent de l'arrivée de modèles d'IA open source apparemment plus efficaces, provoquant une incertitude accrue quant à leurs bénéfices futurs et à leurs plans d'investissement.

Selon nous, les investisseurs vont scruter de plus près la capacité des entreprises à répondre aux attentes élevées en termes de profits. Compte tenu de leurs valorisations élevées et de leur poids dans les indices boursiers américains, nous pouvons nous attendre à ce qu'une certaine volatilité persiste sur le marché. Cela pourrait favoriser une reprise des actions plus large et une réorientation des investissements vers les secteurs ayant une meilleure visibilité des bénéfices, tels que les services financiers, la santé et les biens de consommation de base.

Dans le secteur technologique, le contexte devient plus propice à la sélection des titres. Les entreprises qui ont déjà réussi à tirer leur épingle du jeu sont celles des secteurs du matériel informatique (hardware), des centres de données ou des logiciels et appareils électroniques.

