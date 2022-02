Le secteur de la santé, notamment l’oncologie à la veille de la Journée mondiale contre le cancer

Rudi Van den Eynde, Global Head of Thematic Equity et Lead Manager de la stratégie oncologie de Candriam. (crédit photo : DR)

Par Rudi Van den Eynde, Global Head of Thematic Equity et Lead Manager de la stratégie oncologie de Candriam

2021 a été une année difficile pour le secteur mondial de la santé. Les investisseurs ont rouvert leurs positions, ce qui a donné lieu à d'importantes entrées de capitaux dans le secteur de l'énergie ; dans le même temps, la hausse de l'inflation – et des taux d'intérêt – a soutenu le secteur financier. Bien que le secteur de la santé ait agi de manière relativement défensive dans cet environnement, nous pensons que cette attitude pourrait devenir un avantage significatif pour les investisseurs au fil de l'année 2022.

Nous prévoyons que les pressions inflationnistes se poursuivront en 2022, car les pénuries de main-d'œuvre exercent une pression sur les salaires, les matières premières augmentent et la mondialisation est quelque peu ralentie, quoique de manière limitée. Cela obligera les banques centrales à agir. La Réserve fédérale américaine, en particulier, a clairement indiqué qu'elle prenait très au sérieux sa mission de contrôle de l'inflation, et les marchés obligataires prennent d'ores et déjà en compte plusieurs relèvements des taux aux États-Unis en 2022.

Par conséquent, l'appétit actuel des investisseurs pour les secteurs performants risque d'être remis en cause par les réalités du resserrement monétaire, auquel s'ajoute la fin des programmes de relance gouvernementaux introduits au plus fort de la pandémie. Loin de penser que cela conduira à un effondrement économique, nous prévoyons que les données économiques restent solides. La Fed n'a cependant d'autre choix que de freiner ce boom économique, sous peine de dérégler les anticipations d'inflation à long terme.

Cela bénéficiera aux secteurs défensifs, en particulier la santé, dont le manque relatif de sensibilité à la conjoncture économique sera très attractif pour les investisseurs cherchant à préserver des rendements durables. Bien qu'il soit toujours difficile de déterminer le moment exact de ce changement potentiel d'orientation du marché, nous anticipons qu'à partir du second semestre 2022, ces secteurs renoueront avec de solides performances. C'est déjà ce que nous constatons pour certaines sociétés pharmaceutiques à grande capitalisation et les principales entreprises de notre stratégie d'oncologie, qui en général résistent très bien. Nous pensons dès lors que le secteur est bien préparé pour l'avenir, d'autant plus que certaines des entreprises à forte croissance redeviennent plus accessibles en termes de valorisation.

Derniers développements de la recherche

Anticorps bispécifiques et conjugués anticorps-médicament (ADC) :

Sur les 51 nouveaux médicaments approuvés par l'autorité de réglementation des États-Unis (FDA) en 2021, un tiers étaient des médicaments anticancéreux. Le 100e anticorps en est un exemple. Les technologies d'anticorps restent une solution thérapeutique attrayante portée par une innovation rapide ; en oncologie, deux d'entre elles attirent particulièrement l'attention : les anticorps bispécifiques et les conjugués anticorps-médicament (ADC)

L'augmentation du nombre d'essais cliniques sur les anticorps bispécifiques est remarquable. Ce n'est pas une surprise, car les anticorps bispécifiques pourraient permettre de faire d'une pierre deux coups. Ils ciblent la tumeur, mais également le système immunitaire, pour l'aider à combattre la tumeur. Cette approche s'est avérée très efficace dans le traitement des cancers du sang, un domaine dans lequel nous attendons de nouvelles approbations en 2022.

Elle ne se limite cependant pas aux cancers du sang. En 2021, le premier anticorps bispécifique, développé par Johnson & Johnson et Genmab, a été approuvé pour le cancer du poumon.

Les ADC sont une autre innovation convaincante dans l'univers des anticorps. Les ADC, des anticorps hautement sélectifs pour la tumeur porteurs d'une charge toxique, combinent la puissance de la chimiothérapie avec la spécificité des anticorps. L'objectif est de tuer sélectivement les cellules cancéreuses et d'éviter les dommages collatéraux de la chimiothérapie classique pour les tissus sains.

Les données d'Enhertu pour le traitement de deuxième ligne du cancer du sein HER2+ constituent l'un des exemples les plus frappants du potentiel des ADC en 2021. Enhertu a en effet réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 73 %, un progrès considérable pour les patientes.

Diagnostic précoce :

Le diagnostic précoce est l'un des piliers les plus essentiels dans la lutte contre le cancer : plus celui-ci est détecté tôt, plus les chances de survie après le traitement sont élevées. Cela souligne l'importance de mettre en place des programmes de dépistage du cancer, qui sont fortement encouragés par les organismes de santé publique.

Pour le cancer colorectal, le deuxième type de cancer le plus meurtrier dans l'UE et aux États-Unis, il est recommandé de dépister tous les adultes âgés de 50 à 75 ans. La coloscopie est la méthode de référence pour la détection de ce type de cancer et il est recommandé de la réaliser tous les 10 ans dans cette population. Malgré sa grande fiabilité, la coloscopie n'est utilisée comme méthode de dépistage que par 40 % de la population cible, ce qui met en évidence le besoin d'options alternatives augmentant l'adhésion au dépistage du cancer colorectal.

La première solution alternative révolutionnaire pour le diagnostic précoce du cancer colorectal a été l'analyse de l'ADN dans les matières fécales. Des cellules de la muqueuse du côlon sont éliminées chaque jour et, si une tumeur est présente, du matériel anormal ou du sang peuvent être détectés dans les selles. Le principal avantage de cette méthode est qu'elle est non invasive et peut être effectuée à domicile. Plusieurs études ont démontré la haute fiabilité de cette méthode. Exact Sciences a été la première entreprise à commercialiser ce test, nommé Cologuard, qui est actuellement approuvé par des organismes de réglementation et inclus dans les lignes directrices de dépistage de l'USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force), qui recommande de passer le test tous les 3 ans. Ce n'est que si le résultat est positif que le patient devra subir une coloscopie pour exclure un cancer.

Biopsie liquide :

Des recherches révolutionnaires ont démontré que les cellules tumorales libèrent elles aussi du matériel, comme de l'ADN, dans la circulation sanguine. Le séquençage avancé des acides nucléiques permet la détection de ce matériel cellulaire tumoral à partir d'un simple échantillon de sang. On parle dans ce cas de « biopsie liquide ». Au cours des dernières années, des progrès significatifs ont été accomplis en la matière. Guardant Health est l'une des entreprises leaders dans le développement de tests de biopsie liquide. Dans les études préliminaires, le test LUNAR de Guardant s'est montré capable de détecter le cancer colorectal dans des échantillons de sang dans 90 % des cas. L'entreprise présentera les résultats définitifs cette année ; s'ils confirment ceux préliminaires, ils pourraient conduire à l'approbation de cette méthode alternative de dépistage chez les adultes de 50 à 75 ans. Outre le diagnostic précoce du cancer, Guardant Health et d'autres sociétés développent diverses applications de la biopsie liquide en oncologie.

La pandémie de Covid-19 a en définitive eu un impact sur les soins hospitaliers dans le monde entier. L'accaparement des capacités de traitement par les patients souffrant de la maladie a nui à la prise en charge nécessaire d'autres affections, en particulier le cancer. Alors que les pays continuent de se remettre de la pandémie, le secteur de la santé doit se rééquilibrer rapidement pour éviter de nouvelles perturbations pour les patients ayant besoin d'un traitement vital. Candriam reste déterminé à s'attaquer à l'un des grands problèmes de société grâce à son fonds d'oncologie. Cependant, nous ne nous limitons pas aux performances financières : nous voulons également avoir un impact positif en reversant une partie des commissions de gestion à des organisations de lutte contre le cancer de premier plan. Le but ultime est en effet de faire du cancer une maladie totalement guérissable.