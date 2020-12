Le secteur de la gestion devrait approcher les 150.000Md$ d' ici à 2025

(NEWSManagers.com) - Le secteur mondial de la gestion d' actifs, qui représente actuellement 110.000 milliards de dollars, devrait croître de 5,6 % par an pour atteindre 147.400 milliards de dollars d' ici à 2025, prédit PwC dans une nouvelle étude.

Cette taille lui confère un pouvoir de façonner l' avenir " sans précédent " , estiment les auteurs du rapport intitulé PwC intitulé " Asset and Wealth Management Revolution" .

Le secteur a notamment " le pouvoir de littéralement changer le monde d'un point de vue ESG" , estime PwC.

" Si le rendement financier sera toujours important, de plus en plus d'investisseurs décident que le rendement social est tout aussi important. Les sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine qui obtiennent des rendements exceptionnels sur les fronts social et financier seront les gagnants incontestables de la prochaine décennie : elles attireront les investissements et seront en mesure d'offrir des rendements supérieurs aux actionnaires et aux partenaires" , commente Olwyn Alexander, Global Asset & Wealth Management Leader chez PwC.

En Europe, où l' intégration ESG est très avancée, PwC estime que les actifs ESG vont représenter entre 41 % et 57 % du total des actifs des fonds d' ici à 2025. Et plus de 75 % des investisseurs institutionnels européens interrogés cette année par PwC indiquent qu' ils prévoient de cesser d' acheter des produits non-ESG dans les deux ans qui viennent. Toutefois, seuls 14 % des sociétés de gestion européennes ont l' intention de ne plus lancer de fonds non-ESG dans un avenir proche.

Les fonds de pension vont atteindre 65.000Md$ d'actifs d'ici à 2025

Les sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine sont aussi appelées à " financer l' avenir" en comblant le déficit de financement croissant qui existe pour soutenir les économies en reprise.

Avec 41.000 milliards de dollars, les prêts non bancaires dépassent désormais les prêts bancaires dans les économies avancées et la faiblesse persistante des taux d'intérêt, associée à des ratios d'adéquation des fonds propres plus élevés, va accroître la pression sur les banques et leur capacité à prêter, note PwC. Cela crée une opportunité pour les fonds dans le non coté d'aider à financer les entreprises ayant un fort potentiel de croissance mais un accès limité aux financements classiques.

Enfin, les sociétés de gestion ont un rôle clé à jouer pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs en matière d'épargne (" prévoir l' avenir" ). Les fonds de pension gèrent actuellement plus de 50.000 milliards de dollars d'actifs de retraite, et ce chiffre atteindra presque 65.000 milliards de dollars d'ici 2025, estime PwC.

Les sociétés de gestion d'actifs ont d'autres possibilités pour l'avenir, notamment celle de combler le manque croissant d'investissements disponibles dans les infrastructures, en particulier de la part des gouvernements. En conséquence, PwC prévoit que les actifs sous gestion dans les fonds d'infrastructure doubleront d'ici à 2025.