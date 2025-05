Le secteur de la distribution respire après l'accord sino-américain

(AOF) - Les spécialistes américains de la grande distribution Walmart, Target et Best Buy progressent entre 2,5% et 7% dans les échanges avant-Bourse après l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine visant à réduire leurs droits de douane "réciproques". Le niveau général des tarifs douaniers sur la Chine tombe à 30 % (contre 145% auparavant). La Chine a, de son côté, réduit ses droits de douane sur les produits américains de 125 % à 10 %.