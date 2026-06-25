Le secteur de la défense allemand pris dans les remous des frégates F126

(Zonebourse.com) - Alors que Berlin compte renoncer au programme de frégates F126, qui devait en toute logique revenir à Rheinmetall, c'est finalement toute la confiance dans les marchés publics de défense allemands qui s'érode. Ce matin, Renk abandonne 3% (après -7% hier) et Rheinmetall lâche 3% (après -18% hier).

"Le marché a été ébranlé par l'annulation du programme", constate ce matin Chloé Lemarie, qui suit le secteur de la défense chez Jefferies. Si l'analyste reste à l'achat sur Rheinmetall, l'objectif de cours du titre a été considérablement revu à la baisse, passant de 1 890 EUR à 1 300 EUR.

L'annulation du programme F126 conduit en effet l'analyste à revoir les perspectives de l'activité navale. Les prévisions de chiffre d'affaires à horizon 2030 sont réduites à un niveau environ 20% inférieur aux objectifs du groupe. Le broker réduit également son estimation de marge de cette division à 12%, contre 15% précédemment.

La note souligne que le marché a sanctionné le titre bien au-delà de la valeur économique du contrat perdu, reflétant une perte de confiance dans les perspectives du groupe. Jefferies estime que cette confiance pourra être restaurée via des objectifs intermédiaires plus crédibles et une meilleure visibilité sur les moteurs de croissance.

Contacté hier par Zonebourse, Rheinmetall a indiqué ne vouloir faire "aucun commentaire à ce stade".

La chute du géant de la défense allemande a impacté les autres spécialistes de la défense, qui étaient aussi bien positionnés pour profiter du contrat de frégates.

Néanmoins, Chloé Lemarie estime que l'annulation du programme F126 pourrait avoir "un effet neutre à légèrement positif" sur Renk. L'explication ? L'Allemagne devrait se tourner vers les frégates Meko A-200, également équipées de la boîte de vitesses de Renk, ce qui pourrait permettre une comptabilisation plus rapide des revenus.

"Si une commande des Meko était passée cette année, elle pourrait également soutenir les prises de commandes de la division Marine & Industry (M&I), même si aucun calendrier n'a été confirmé à ce stade", indique-t-elle.

Chez mwb research, les analystes ont même relevé leur note de "conserver" à "acheter" sur Renk, évoquant "une opportunité supplémentaire de 31 à 40 MEUR".

En revanche, l'addition pourrait s'avérer plus salée pour Hensoldt. Les frégates F126 devaient être équipées de son radar TRS-4D, une commande évaluée à 200 millions d'euros lors de son attribution. "Le contrat initial ayant été signé en 2024 et couvrant toute la durée du programme, nous estimons qu'il est raisonnable de retenir l'hypothèse d'un impact négatif de l'ordre de la quinzaine de pourcents sur le chiffre d'affaires de cette année", indique Chloé Lemarie.

Le marché ne s'y trompe pas : le titre recule de 6% aujourd'hui après avoir déjà lâché 3% hier.

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