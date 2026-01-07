 Aller au contenu principal
Le secteur auto renforce son pacte "open-source" pour stimuler l'innovation
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 14:01

par Rachel More

Plus de 30 entreprises de la chaîne d'approvisionnement automobile ont convenu de collaborer sur des logiciels à code source ouvert ("open source") afin de développer des voitures de nouvelle génération et de réduire les coûts, a déclaré mercredi VDA, le lobby industriel allemand à l'origine de cette initiative.

L’expansion du projet a été dévoilée au salon CES de Las Vegas, où constructeurs et équipementiers misent sur l’IA et les logiciels pour relancer un secteur confronté à des progrès lents et des coûts élevés.

Stellantis STLAM.MI , Traton 8TRA.DE , l’équipementier Schaeffler SHAon.DE ainsi que les fabricants de puces Infineon IFXGn.DE et Qualcomm QCOM.O ont signé le protocole d’accord, a ajouté la VDA.

Ils rejoignent les constructeurs allemands Volkswagen

VOWG_p.DE , BMW BMWG.DE et Mercedes-Benz MBGn.DE , entre autres, portant le nombre de participants à 32 après 11 l’an dernier.

L'initiative vise à réduire les efforts de développement et de maintenance jusqu'à 40% et à accélérer la mise sur le marché jusqu'à 30%, a indicé la VDA.

"La participation croissante à cette collaboration reflète une évolution mondiale claire vers l'innovation ouverte dans l'industrie automobile", a dit Mike Milinkovich, directeur exécutif d'Eclipse Foundation, coorganisatrice de l'initiative.

(Rédigé par Rachel More, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)

