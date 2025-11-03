Le secteur auto français monte, Nexperia rassure sur l’approvisionnement en puces

Les valeurs françaises du secteur automobile montent en Bourse lundi après l'annonce la veille du fabricant néerlandais de puces Nexperia, qui a salué la levée par les gouvernements américain et chinois des obstacles à l'exportation de ses puces et déclaré se concentrer désormais sur la stabilité de l’approvisionnement de ses clients.

Vers 11h16 GMT, les équipementiers automobiles Forvia

FRVIA.PA , Valeo VLOF.PA et OPMobility OPM.PA gagnaient respectivement 6,44%, 3,25% et 1,27%.

Nexperia, basé au Pays-Bas mais détenu à majorité par le groupe chinois Wingtech 600745.SS , a fait l'objet d'une surveillance accrue ces derniers mois dans un contexte de tensions entre Pékin et Washington sur le transfert de technologies sensibles vers la Chine.

Le gouvernement néerlandais a déclaré le mois dernier avoir pris le contrôle de Nexperia, utilisant un dispositif légal rarement employé lui donnant et le pouvoir d'annuler ou de bloquer les décisions de la direction qu'il juge préjudiciables.

Nexperia a salué dimanche les récentes déclarations des gouvernements américain et chinois visant à supprimer les obstacles à l'expédition de ses puces.

L’unité chinoise de Nexperia a par ailleurs annoncé dimanche avoir constitué "des stocks suffisants de produits finis et de travaux en cours" et que sa chaîne d’approvisionnement restait sûre et stable la suspension par sa société mère des livraisons de tranches de silicium.

"Ce que cela va faire, c’est réduire un peu la tension", a déclaré Julien Thomas, analyste chez TP ICAP Midcap, tout en soulignant que cette tension n’aurait "pas été super forte" dans tous les cas.

Selon l’analyste, Valeo est le plus exposé à Nexperia, tandis que la hausse du titre Forvia s’explique davantage par les commentaires récents de l’entreprise lors de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre.

Forvia a confirmé le mois dernier ses prévisions pour 2025, tout en précisant qu’elles restaient tributaires des conditions d’approvisionnement, notamment auprès de Nexperia.

OPMobility est le moins exposé, n’utilisant les puces de Nexperia que pour son activité d’éclairage, qui représente environ 10% de son chiffre d’affaires, a ajouté Julien Thomas.

(Rédigé par Elena Smirnova avec Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)