Le secteur agroalimentaire indien réclame une révision des seuils applicables aux mentions d'avertissement

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* La répression en matière de sécurité alimentaire s'intensifie en Inde

* Selon un organisme professionnel, 80 % des produits emballés risquent d'être étiquetés

* Le secteur agroalimentaire souhaite que les seuils soient fixés par portion et non par 100 grammes

* La Cour suprême indienne examine jeudi la proposition relative à l'étiquetage

par Aditya Kalra

Les producteurs alimentaires indiens ont déposé un recours devant la justice afin de contraindre New Delhi à revoir le projet d’étiquetage nutritionnel sur les emballages, affirmant que de nombreux produits de base risquent d’être recouverts d’avertissements qui terniront l’image de l’alimentation indienne à l’échelle mondiale.

La requête déposée mercredi devant la Cour suprême constitue la première contestation juridique émanant de l'industrie agroalimentaire, dont le chiffre d'affaires dépasse les 100 milliards de dollars, à l'encontre du projet d'étiquetage du gouvernement, annoncé le 28 août. Cette requête, consultée et révélée en exclusivité par Reuters, n'est pas publique.

L’Inde mène actuellement une campagne de répression sans précédent en matière de sécurité alimentaire , comprenant notamment des descentes à l’échelle nationale dans les établissements de restauration, dans un contexte d’inquiétudes liées au manque d’hygiène et au non-respect des normes. Le projet du gouvernement visant à apposer des étiquettes d’avertissement rouges sur le devant des emballages fait suite à un débat public animé sur l’absence de telles mesures. La Cour suprême, qui examine actuellement les requêtes de militants pour la santé, se penchera sur ce projet jeudi.

L'Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) a proposé le mois dernier un étiquetage rouge de forme hexagonale pour les produits dépassant les limites fixées dans au moins deux des trois catégories suivantes: sucres ajoutés, sel ou graisses saturées.

Reuters a rapporté que les dirigeants du secteur s'inquiètent : la proposition d’apposer un étiquetage bien visible lorsque la teneur en sucres ajoutés dépasse 3 % du poids des produits solides et celle en graisses dépasse 4,2 % est plus stricte que sur de nombreux marchés étrangers.

Ces seuils nécessitent « un examen scientifique plus approfondi… afin que le cadre repose sur les bases les plus solides et les plus cohérentes au niveau international », a déclaré mercredi l’Association indienne des transformateurs alimentaires (AIFPA) dans son mémoire déposé devant la justice.

Ces seuils devraient « tenir compte du contexte alimentaire indien et des habitudes de consommation des consommateurs », a ajouté l’AIFPA, faisant référence à ses précédentes observations adressées à l’autorité de régulation, selon lesquelles près de 80 % des produits alimentaires emballés risqueraient d’être classés dans la catégorie des aliments riches en matières grasses, en sucre ou en sel selon l’approche indienne.

Parmi les membres de l’AIFPA figurent Nestlé NESN.S , Coca-Cola KO.N , PepsiCo PEP.O , Hindustan Unilever HLL.NS et des dizaines d’autres entreprises étrangères et indiennes. Aucune de ces entreprises n’a répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

DÉBAT SUR LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT

Cette proposition d’étiquetage fait suite à un tollé général et à un vif débat suscités par un article de Reuters révélant qu’en mars, le gouvernement indien avait cédé à la pression exercée par Coca-Cola et des groupes soutenant Nestlé et PepsiCo, qui s’opposaient à l’apposition d’avertissements sur le devant des emballages de produits alimentaires et de boissons .

Dans son mémoire, l’AIFPA a également indiqué avoir déjà signalé à l’autorité de régulation indienne la part relativement limitée des aliments emballés dans la consommation alimentaire globale en Inde, ainsi que le nombre considérable d’emplois générés par ce secteur.

Le Dr Arun Gupta, coordinateur de l'association Nutrition Advocacy in Public Interest, a critiqué les arguments présentés par l'AIFPA devant le tribunal, les qualifiant de « tentative désespérée de retarder la mise en place des étiquettes d'avertissement ».

La semaine dernière, sept dirigeants d’entreprises indiennes et étrangères ont déclaré à Reuters qu’un des principaux problèmes de la proposition indienne résidait dans le fait qu’elle utilisait comme référence une quantité de 100 grammes (3,5 onces) pour déterminer si un produit devait faire l’objet d’un avertissement, au lieu de se baser sur une portion individuelle. "Personne ne consomme 100 grammes de cornichons ou de ketchup," avait déclaré l’un de ces dirigeants.

Dans son mémoire déposé devant le tribunal, l’AIFPA a cité l’exemple d’une proposition américaine préconisant un calcul basé sur une portion, appelant à une approche similaire en Inde.