Le secrétaire d'État aux transports déclare que le trafic aérien américain sera réduit au compte-gouttes en raison de la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement avec des citations du secrétaire d'État aux transports, ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 1, 3-5, 8-9) par David Shepardson et David Ljunggren

Alors que la fermeture du gouvernement fédéral se poursuit, les vols américains seront réduits au compte-gouttes à l'approche des vacances de Thanksgiving en raison de la pénurie croissante de personnel de contrôle du trafic aérien, a déclaré le secrétaire d'État aux transports Sean Duffy dans une allocution diffusée dimanche.

Les principales compagnies aériennes ont dû faire face à une troisième journée de réduction des vols imposée par le gouvernement, après que des milliers de retards et d'annulations ont entravé le trafic samedi. La fermeture de l'administration, qui a atteint un record de 40 jours, a entraîné une pénurie de contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

"Cela ne va faire qu'empirer... les deux semaines précédant Thanksgiving, le trafic aérien sera réduit au minimum", a déclaré Sean Duffy lors de l'émission "State of the Union" diffusée sur CNN.

Des millions de personnes voyagent habituellement à l'approche de Thanksgiving, l'une des fêtes les plus importantes aux États-Unis, qui tombe cette année le 27 novembre.

"Beaucoup d'entre eux ne pourront pas prendre l'avion, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de vols si la situation ne se rétablit pas", a déclaré Sean Duffy.

RÉDUCTION DES VOLS QUOTIDIENS

L'administration fédérale de l'aviation a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de vendredi dans 40 grands aéroports, en raison de problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien. La réduction des vols doit atteindre 6 % mardi et 10 % d'ici au 14 novembre.

Samedi, la FAA a indiqué que le manque de personnel dans le domaine du contrôle aérien affectait 42 tours d'aéroport et autres centres et retardait les vols dans au moins 12 grandes villes américaines, dont Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago et New York.

Selon Sean Duffy, un nombre croissant de contrôleurs aériens ont pris leur retraite depuis le début de la fermeture de l'administration fédérale, le 1er octobre. La FAA manque de 1 000 à 2 000 contrôleurs pour être au complet, a-t-il déclaré à CNN.

"J'ai payé des contrôleurs expérimentés pour qu'ils restent en poste et ne partent pas à la retraite", a déclaré Sean Duffy. "Avant la fermeture, j'avais environ quatre contrôleurs qui partaient à la retraite par jour... Aujourd'hui, ce sont 15 à 20 contrôleurs par jour qui partent à la retraite."

Quelque 1 550 vols ont été annulés et 6 700 ont été retardés samedi, contre 1 025 annulations et 7 000 vols retardés vendredi.

Les responsables des compagnies aériennes ont déclaré en privé que le nombre de programmes de retard rendait presque impossible la programmation et la planification de nombreux vols et se sont inquiétés de la manière dont le système fonctionnerait si les problèmes de personnel s'aggravaient.

Les réductions, qui ont commencé vendredi matin, concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes: American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N et United Airlines UAL.O . Les compagnies aériennes devraient annuler à peu près le même nombre de vols dimanche.

Pendant la fermeture du gouvernement, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés.

Sean Duffy avait déjà déclaré qu'il pourrait exiger une réduction de 20 % du trafic aérien si les contrôleurs cessaient de se présenter au travail.

Le sénateur républicain Ted Cruz (Texas) a déclaré avoir été informé par la FAA que, depuis le début de la fermeture, les pilotes ont déposé plus de 500 rapports de sécurité concernant des erreurs commises par les contrôleurs aériens en raison de la fatigue.