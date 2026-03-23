Le secrétaire américain aux transports déclare que l'aéroport LaGuardia fonctionnera avec une capacité réduite pendant "un certain temps"

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Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que l'aéroport LaGuardia de New York fonctionnerait avec une capacité réduite pendant "un certain temps" après la mort de deux pilotes dans un accident de piste qui a entraîné la fermeture de l'aéroport.