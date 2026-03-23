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Le secrétaire américain aux transports déclare que l'aéroport LaGuardia fonctionnera avec une capacité réduite pendant "un certain temps"
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 20:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que l'aéroport LaGuardia de New York fonctionnerait avec une capacité réduite pendant "un certain temps" après la mort de deux pilotes dans un accident de piste qui a entraîné la fermeture de l'aéroport.

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