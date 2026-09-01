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Le secrétaire américain à l'Énergie supervisera mercredi un accord pétrolier au Venezuela, selon un responsable
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 19:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du chapeau: le secrétaire à l'Énergie Wright supervisera l'accord pétrolier et ne le « signera » pas; correction du premier paragraphe: c'est Chevron, et non une entité privée, qui signera l'accord)

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, se rendra au Venezuela pour superviser un accord d'extension qui sera signé mercredi par le géant pétrolier américain Chevron CVX.N et des représentants du gouvernement, a déclaré mardi un responsable américain.

La prochaine phase des négociations concernant la transition au Venezuela reprendra à la mi-septembre, a ajouté ce responsable.

Venezuela

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