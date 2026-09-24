Le secrétaire américain à l'Énergie sollicite l'aide des raffineurs alors que les options pour freiner la hausse du prix du diesel sont limitées

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* Wright préconise des restrictions volontaires sur les exportations de diesel

* Le secteur pétrolier met en garde contre le risque que les restrictions à l'exportation ne réduisent la production américaine de carburant

* La flambée des prix du diesel accentue la pression à l'approche des élections de mi-mandat

par Jarrett Renshaw et Nicole Jao

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a contacté ces derniers jours les dirigeants de plusieurs grandes raffineries américaines afin d’évaluer leur soutien à une restriction volontaire des exportations de diesel, alors que l’administration Trump cherche une alternative à une interdiction à court terme, selon trois personnes proches des discussions.

Cette tentative de rallier les entreprises sur une base volontaire souligne le peu d’options dont dispose la Maison Blanche face à la flambée des prix des carburants, qui alimentent l’inflation et commencent à se répercuter sur l’ensemble de l’économie àl’approche des élections de mi-mandat cruciales de novembre.

Cette volonté de restreindre les exportations de diesel risque également de créer un conflit avec les actionnaires des raffineurs, qui ont enregistré cette année des bénéfices exceptionnels .

L’administration du président Donald Trump subit des pressions politiques pour faire baisser les prix du diesel, mais des mesures plus radicales, telles qu’une interdiction d’exportation, pourraient perturber le fonctionnement des raffineries et faire grimper le prix d’autres carburants, ce qui oblige les responsables à chercher des moyens d’augmenter l’offre nationale de diesel sans créer de nouveaux problèmes ailleurs. Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de diesel.

Donald Trump a déclaré mardi qu’il était favorable à une restriction des exportations de diesel, une prise de position qui a surpris les hauts responsables et a déclenché une recherche de mesures alternatives. S’exprimant mardi à New York, Chris Wright a déclaré qu’interdire les exportations était une mauvaise idée et qu’il préférait une initiative volontaire, sans toutefois donner de détails.

Les personnes proches des discussions n’ont pas révélé le nom des entreprises contactées par Chris Wright et on ne savait pas immédiatement quel type de réductions volontaires l’administration recherchait, ni comment un tel accord serait contrôlé ou appliqué. On ignorait également comment cette demande avait été accueillie par un secteur qui bénéficie d’une forte demande et de recettes d’exportation record.

« L’administration Trump, y compris le secrétaire Wright, continue de travailler en étroite collaboration afin d’étudier diverses options visant à réduire les coûts énergétiques pour les Américains », a déclaré Ben Dietderich, porte-parole du ministère de l’Énergie, interrogé sur les efforts déployés par l’administration pour inciter les raffineurs à limiter volontairement leurs exportations.

« En dernier ressort, c'est le président Trump qui prendra les décisions finales », a-t-il ajouté.

Les prix du diesel aux États-Unis ont grimpé à environ 6,52 dollars le gallon, selon l’AAA, les perturbations liées aux conflits en Iran et en Ukraine ayant resserré l’offre mondiale. Les stocks américains de diesel étaient inférieurs à 97 millions de barils la semaine dernière, soit environ 13 % de moins que la moyenne saisonnière sur cinq ans, selon les données de l’Energy Information Administration.

CERTAINS RÉPUBLICAINS APPELLENT À UNE INTERDICTION

L’appel de Donald Trump en faveur de restrictions fait suite à une pression croissante de la part de ses collègues républicains dans les États dépendants de l’agriculture et d’autres secteurs grands consommateurs de diesel, où la flambée des coûts du carburant est devenue un enjeu politique à l’approche des élections de mi-mandat. Des législateurs républicains, dont le sénateur de l’Iowa Chuck Grassley, ainsi que des candidats engagés dans des courses électorales serrées, ont appelé à restreindre les exportations afin d’alléger les coûts pour les agriculteurs et les autres utilisateurs de diesel.

L’American Petroleum Institute et plus de 30 groupes représentant les entreprises, le secteur de l’énergie et l’industrie manufacturière ont exhorté mercredi Donald Trump à rejeter les appels visant à limiter les exportations de diesel et d’autres carburants.

Le secteur fait valoir que les raffineries américaines, en particulier celles situées le long de la côte du Golfe, produisent plus de diesel que la région n’en consomme et comptent sur les exportations pour écouler leurs excédents. Restreindre ces ventes risquerait de saturer les réservoirs de stockage et de contraindre les raffineries à réduire les quantités de pétrole brut qu’elles traitent, ce qui entraînerait une baisse de la production de diesel, mais aussi d’essence et de kérosène.

Alan Gelder, vice-président senior chargé des marchés pétroliers au sein du cabinet de conseil Wood Mackenzie, a déclaré que cela pourrait également accroître les besoins en importations d’essence, potentiellement à des coûts plus élevés.

«L’ironie d’une interdiction des exportations de diesel américain réside dans le fait qu’elle entraînerait probablement une hausse des coûts pour les consommateurs américains», a déclaré Alan Gelder.

« Réduire le traitement du brut pour gérer l’offre excédentaire ferait passer la charge des coûts du diesel à l’essence, ce qui signifie qu’une mesure destinée à soulager les consommateurs à la pompe du diesel pourrait finir par faire grimper les prix à la pompe de l’essence. »

Une interdiction d’exportation pourrait faire baisser les prix à court terme, mais cette baisse pourrait être temporaire si les raffineurs réduisaient leur production pour s’adapter à la demande, selon Bjorn Markeson, économiste au sein du cabinet de données économiques IMPLAN.

Une source du secteur a indiqué que l’enthousiasme pour tout type de programme volontaire était limité.

Reuters a contacté les principales sociétés de raffinage américaines, notamment Marathon MPC.N , Valero VLO.N , Chevron

CVX.N et ExxonMobil XOM.N , afin de les interroger sur les appels en faveur d’une interdiction d’exportation et sur leur soutien à des restrictions volontaires. Ces entreprises n’ont pas répondu dans l’immédiat.

Phillips 66 a refusé de préciser si le ministère de l’Énergie l’avait contactée.

Citgo a indiqué avoir fourni des informations à l’administration et a averti que des restrictions pourraient avoir des conséquences importantes.

« Les conséquences d’une éventuelle interdiction d’exportation de diesel sont graves, en particulier pour les raffineurs de la côte américaine du golfe du Mexique », a déclaré la société.