Le secrétaire américain à l'énergie rencontre la présidente par intérim du Venezuela alors qu'ils sont confrontés à la tâche herculéenne de la récupération du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a rencontré la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez

*

Les États-Unis constatent une "augmentation spectaculaire" de la production de pétrole, de gaz et d'électricité au Venezuela cette année

*

La visite fait suite à la capture de Maduro et à un accord d'approvisionnement en pétrole de 2 milliards de dollars

*

Selon un analyste, les États-Unis visent à remodeler les marchés mondiaux de l'énergie et à faire pression sur la Russie

(Ajout de citations de Wright et Rodriguez aux paragraphes 3-4, 8 et 17) par Marianna Parraga et Nathan Crooks

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a tenu des réunions avec des hauts fonctionnaires et des cadres au Venezuela mercredi, dans le cadre de la plus importante visite américaine axée sur la politique énergétique depuis près de trente ans, avec la promesse d'une nouvelle ère de partenariat économique.

M. Wright, qui a atterri à Caracas dans la matinée, a déclaré que les États-Unis étaient prêts à contribuer à l'augmentation de la production de pétrole, de gaz et d'électricité dans le pays, après s'être entretenu avec la présidente par intérim et ministre du pétrole, Delcy Rodriguez, au palais présidentiel de Miraflores.

"Cette année, nous pouvons augmenter considérablement la production de pétrole, de gaz naturel et d'électricité au Venezuela", a déclaré M. Wright lors d'une conférence de presse télévisée à l'issue de la réunion.

Cette augmentation se traduirait par un plus grand nombre d'emplois, des salaires plus élevés et une meilleure qualité de vie pour les Vénézuéliens, tout en profitant aux États-Unis et à l'hémisphère occidental, a déclaré M. Wright, ajoutant que les États-Unis voulaient "libérer le peuple et l'économie vénézuéliens".

M. Wright devrait également rencontrer cette semaine des dirigeants d'entreprises telles que Chevron CVX.N et la société espagnole Repsol REP.MC . Il devrait rester jusqu'à vendredi et rencontrer des entreprises locales de biens de consommation avant de visiter Petropiar, le plus grand projet pétrolier exploité par Chevron et l'entreprise publique d'énergie PDVSA, dans la principale région pétrolière du Venezuela, la ceinture de l'Orénoque, selon des sources familières avec les préparatifs.

Mardi, les États-Unis ont délivré une nouvelle licence générale pour faciliter l'exploration et la production de pétrole et de gaz au Venezuela. Cette autorisation fait suite à des licences antérieures autorisant largement les exportations de pétrole et les importations de carburant.

Le voyage de M. Wright fait suite à la capture du président Nicolas Maduro par les forces américaines début janvier, à un accord de fourniture de pétrole de 2 milliards de dollars conclu par les États-Unis et le Venezuela peu de temps après, et à un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour l'industrie énergétique du pays promu par le président Donald Trump .

Mme Rodriguez a déclaré qu'elle espérait que les relations entre Caracas et Washington progressent "sans obstacles".

L'ambassade des États-Unis à Caracas, qui a commencé à rouvrir ses portes fin janvier, a déclaré que la visite de M. Wright serait essentielle pour faire avancer la vision de M. Trump pour le Venezuela.

"Le secteur privé américain sera essentiel pour stimuler le secteur pétrolier, moderniser le réseau électrique et libérer l'énorme potentiel du Venezuela", a écrit la chargée d'affaires Laura Dogu dans un message sur X. Elle a également assisté à la réunion à Miraflores.

Le dernier secrétaire américain à l'énergie à s'être rendu au Venezuela est Bill Richardson, qui a effectué plusieurs voyages entre 1998 et 2001 sous la présidence de Bill Clinton. Les visites de hauts fonctionnaires américains à Caracas ont été pratiquement inexistantes depuis, les relations bilatérales avec l'ancien président Hugo Chavez, puis avec M. Maduro, ayant été tendues.

CE QUE WRIGHT TROUVERA AU VENEZUELA

M. Wright et Mme Rodriguez sont confrontés à la tâche herculéenne d'organiser le redressement de l'industrie pétrolière vénézuélienne après des décennies de sous-investissement, de mauvaise gestion et de sanctions américaines, tout en plaçant les investisseurs américains en première ligne.

La visite de M. Wright, qui a lieu alors même que le contexte politique du Venezuela reste volatile , reflète un intérêt géostratégique à plus long terme des États-Unis pour le pétrole vénézuélien, Washington cherchant à remodeler les marchés mondiaux de l'énergie tout en faisant pression sur la Russie , selon Thomas O'Donnell, un analyste spécialisé dans la géopolitique de l'énergie.

L'administration Trump a dépassé le stade de détacher le Venezuela de l'influence russe et chinoise pour poursuivre une "doctrine de domination énergétique américaine" qui pourrait fournir aux États-Unis la capacité d'éventuellement mettre le pétrole russe hors ligne si la géopolitique l'exigeait, a-t-il déclaré.

"Il s'agit d'un plan géostratégique et géoéconomique actif visant à utiliser l'abondance du pétrole américain et la coopération avec les Saoudiens, les Émirats arabes unis et d'autres États du Golfe, ainsi qu'avec le Venezuela et la Guyane, pour remodeler le marché mondial du pétrole", a-t-il ajouté. Le mois dernier, l'Assemblée nationale vénézuélienne a approuvé une vaste réforme de la principale loi pétrolière du pays, qui accorde une autonomie opérationnelle et financière aux producteurs étrangers, dans un premier temps pour encourager les investissements.

Washington continue de travailler sur des licences permettant aux entreprises vénézuéliennes d'acheter des produits, d'investir, d'augmenter la production de pétrole, de créer de nouveaux emplois et d'accroître les recettes d'exportation, a déclaré M. Wright mercredi. Le programme général de M. Trump est axé sur la paix, le commerce et les échanges, "pas sur les conflits, pas sur l'action militaire", a-t-il ajouté.

Le sénateur John Hickenlooper, un démocrate du Colorado, une région productrice d'énergie , a déclaré aux journalistes mardi, après un briefing confidentiel de M. Wright, que "toute cette affaire (...) est comme un plongeon de haut vol incroyablement difficile, ou une manœuvre de flip en ski acrobatique incroyablement difficile. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer que cela réussisse".