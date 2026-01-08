 Aller au contenu principal
Le secrétaire américain à l'énergie déclare que les États-Unis et la Chine ont leur place au Venezuela
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré qu'il était possible d'équilibrer les rôles des États-Unis et de la Chine au Venezuela afin de permettre le commerce, mais que Washington ne permettrait pas à Pékin d'exercer un contrôle majeur sur le pays latino-américain.

Dans une interview accordée à Fox Business Network, M. Wright a également déclaré qu'il s'attendait à ce que Chevron

CVX.N développe rapidement ses activités au Venezuela, ConocoPhillips COP.N et Exxon Mobil XOM.N cherchant également à jouer un rôle.

Etats-Unis / Iran
Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
155,200 USD NYSE 0,00%
CONOCOPHILLIPS
93,975 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
118,495 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,53 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,20 USD Ice Europ +1,34%
Pétrole WTI
57,12 USD Ice Europ +1,17%
