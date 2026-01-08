Le secrétaire américain à l'énergie déclare que les États-Unis et la Chine ont leur place au Venezuela

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré qu'il était possible d'équilibrer les rôles des États-Unis et de la Chine au Venezuela afin de permettre le commerce, mais que Washington ne permettrait pas à Pékin d'exercer un contrôle majeur sur le pays latino-américain.

Dans une interview accordée à Fox Business Network, M. Wright a également déclaré qu'il s'attendait à ce que Chevron

CVX.N développe rapidement ses activités au Venezuela, ConocoPhillips COP.N et Exxon Mobil XOM.N cherchant également à jouer un rôle.