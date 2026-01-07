 Aller au contenu principal
Le secrétaire américain à l'énergie déclare qu'Exxon et Conoco ne seront pas remboursés immédiatement par les recettes tirées de la vente du pétrole vénézuélien
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 20:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi que les revenus des ventes de pétrole vénézuélien seront utilisés en premier lieu pour stabiliser l'économie du pays, avant de rembourser Exxon Mobil

XOM.N et ConocoPhillips COP.N pour leurs pertes dans ce pays.

Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N étaient des producteurs majeurs dans le pays avant que leurs projets ne soient nationalisés par l'ancien président Hugo Chavez il y a près de vingt ans.

