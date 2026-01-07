Le secrétaire américain à l'énergie déclare qu'Exxon et Conoco ne seront pas remboursés immédiatement par les recettes tirées de la vente du pétrole vénézuélien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi que les revenus des ventes de pétrole vénézuélien seront utilisés en premier lieu pour stabiliser l'économie du pays, avant de rembourser Exxon Mobil
XOM.N et ConocoPhillips COP.N pour leurs pertes dans ce pays.
Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N étaient des producteurs majeurs dans le pays avant que leurs projets ne soient nationalisés par l'ancien président Hugo Chavez il y a près de vingt ans.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer