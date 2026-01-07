Le secrétaire américain à l'énergie déclare qu'Exxon et Conoco ne seront pas remboursés immédiatement par les recettes tirées de la vente du pétrole vénézuélien

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi que les revenus des ventes de pétrole vénézuélien seront utilisés en premier lieu pour stabiliser l'économie du pays, avant de rembourser Exxon Mobil

XOM.N et ConocoPhillips COP.N pour leurs pertes dans ce pays.

Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N étaient des producteurs majeurs dans le pays avant que leurs projets ne soient nationalisés par l'ancien président Hugo Chavez il y a près de vingt ans.