Le secrétaire à l'Énergie Chris Wright déclare à NBC News que les ventes de pétrole du Venezuela sous l'égide des États-Unis rapporteront 5 milliards de dollars en quelques mois
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang et Timothy Gardner

Les ventes de pétrole du Venezuela contrôlées par les États-Unis ont totalisé plus d'un milliard de dollars jusqu'à présent et, au cours des prochains mois, elles rapporteront 5 milliards de dollars supplémentaires, a déclaré jeudi le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, à NBC News.

Une grande partie du pétrole est raffinée dans des raffineries américaines, et l'administration du président américain Donald Trump a remis le produit des ventes au gouvernement intérimaire du Venezuela, a-t-il ajouté.

Washington contrôlera ces ventes et le flux des fonds "jusqu'à ce qu'un gouvernement représentatif soit mis en place au Venezuela", a déclaré Chris Wright dans l'interview accordée à NBC News.

Il a ajouté que des élections libres auraient "très probablement" lieu avant la fin de la deuxième administration Trump.

