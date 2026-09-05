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Le "Seattle Times" et "Newsday" poursuivent OpenAI et Microsoft pour violation du droit d'auteur
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 05:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du point 4: il faut lire "a" et non "an" porte-parole)

Le Seattle Times et Newsday ont intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft

MSFT.O vendredi, alléguant devant un tribunal fédéral que ces entreprises technologiques avaient copié sans autorisation des contenus journalistiques issus de ces journaux afin d’entraîner leurs systèmes d’IA.

* La plainte déposée devant le tribunal fédéral du district sud de New York allègue qu’OpenAI et Microsoft ont "scrapé" les sites web des journaux, y compris les contenus derrière des barrières payantes, et ont intégré des articles dans des ensembles de données utilisés pour entraîner et faire fonctionner des produits tels que ChatGPT, Microsoft Copilot et les fonctionnalités d’IA de Bing.

* Les journaux, basés à Seattle et à Long Island, dans l'État de New York, ont déclaré que les produits d'IA de ces entreprises pouvaient reproduire des passages de leurs reportages, paraphraser fidèlement des articles et fournir aux utilisateurs des réponses qui réduisent la nécessité de consulter leurs sites web ou de souscrire à un abonnement.

* "Nous sommes fermement convaincus que nous devons défendre notre contenu – dont la production nous coûte des millions de dollars par an – contre toute utilisation sans notre consentement ni compensation", a écrit Alan Fisco, président-directeur général du Seattle Times, à ses employés, selon le journal.

* Un porte-parole d’OpenAI, dont le siège se trouve à San Francisco, a déclaré que ses modèles étaient entraînés à partir de données accessibles au public et s’appuyaient sur le principe d’utilisation équitable, sans toutefois commenter spécifiquement le procès.

* Un porte-parole de Microsoft, dont le siège se trouve près de Seattle, dans l’État de Washington, a déclaré dans un e-mail: "Bien que nous soyons surpris par cette action en justice, nous reconnaissons l’importance du journalisme local et sommes toujours disposés à nous asseoir autour d’une table pour trouver des solutions à ce type de litige."

* Le Seattle Times et Newsday demandent au tribunal d’ordonner la destruction des copies de leurs œuvres ainsi que des ensembles de données d’entraînement ou des modèles d’IA qui les intègrent.

* Cette action en justice fait écho à une affaire intentée par le New York Times NYT.N en 2023, qui accusait OpenAI et Microsoft MSFT.O d’avoir utilisé sans autorisation des millions d’articles de presse pour entraîner le célèbre chatbot d’OpenAI. L’affaire est en cours et fait partie des dizaines de procédures engagées par des titulaires de droits d’auteur contre des entreprises technologiques telles qu’OpenAI, Anthropic et Meta pour ce qu’ils qualifient d’utilisation abusive de leurs contenus afin d’entraîner des systèmes d’IA.

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