Le scientifique américain John Jumper quitte Google DeepMind pour rejoindre Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Jaspreet Singh

John Jumper, chercheur scientifique senior, a annoncé vendredi qu’il quittait Google DeepMind pour rejoindre la start-up spécialisée dans l’IA Anthropic. Il s’agit du dernier départ très médiatisé en date au sein du laboratoire d’IA du géant de la tech .

John Jumper, qui a remporté un prix Nobel aux côtés de Demis Hassabis de Google en 2024, est surtout connu pour être le co-créateur d’AlphaFold , une IA révolutionnaire qui a prédit plus de 200 millions de structures protéiques, permettant ainsi de gagner des années de recherche en biologie et en médecine.

"Après près de neuf ans, j’ai décidé de quitter Google DeepMind pour rejoindre Anthropic", a déclaré John Jumper dans un message publié sur X.

Les géants de la technologie, notamment Meta META.O et Alphabet GOOGL.O , ainsi que les start-ups spécialisées dans l’IA telles qu’Anthropic et OpenAI, sont engagés dans une guerre acharnée pour attirer les talents, se disputant les chercheurs d’élite alors qu’ils se livrent à une course effrénée pour développer des systèmes d’IA de nouvelle génération.

"La demande en talents de recherche en IA, dont le nombre est limité, est si forte que les laboratoires de recherche de pointe en IA sont prêts à tout pour les recruter. Cela confère à OpenAI et Anthropic un avantage sur les grandes entreprises comme Google, car elles peuvent promettre moins de bureaucratie et un effort davantage axé sur la poursuite de la superintelligence", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

Le départ surprise de Jumper intervient quelques jours seulement après que Noam Shazeer, vice-président de l’ingénierie chez Google et co-responsable de ses modèles d’IA Gemini, a annoncé qu’il quittait l’entreprise pour rejoindre OpenAI, qui s’apprête à entrer en bourse.

"Ce que nous avons accompli avec AlphaFold a changé le monde et a montré à la communauté scientifique ce qu’il était possible de faire avec l’IA dans les domaines de la science et de la médecine, ouvrant la voie aux bienfaits que l’IA peut apporter à l’humanité", a déclaré Hassabis en réponse au message de Jumper.

Selon sa page LinkedIn, John Jumper occupe le poste de vice-président et "Engineering Fellow" chez Google DeepMind. Il rejoint Anthropic à un moment où la start-up est engagée dans une bataille juridique et réglementaire aux enjeux considérables avec le gouvernement américain.

Anthropic organise un événement scientifique le 30 juin. La start-up n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant le nouveau poste de John Jumper.

Dans son message sur X, John Jumper a décrit Google DeepMind comme un "endroit spécial" et a fait part de son intérêt continu pour ses futures découvertes.

"Nous sommes reconnaissants à John pour ses contributions significatives aux travaux de Google DeepMind visant à faire progresser la science et l’IA. Nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière", a déclaré un porte-parole de Google DeepMind à Reuters dans une réponse envoyée par e-mail.