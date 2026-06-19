Le scandale de KPMG Australie s'étend après la confirmation que les données d'Optus ont également été utilisées à mauvais escient

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* La reconnaissance de KPMG concernant Optus fait suite à des allégations relatives à des informations concernant Lendlease

* Les législateurs s'interrogent sur l'efficacité de la structure de partenariat

* L'ancien directeur général déclare: "Nous sommes faillibles"

(Refonte et mise à jour du texte suite à ces nouveaux aveux) par Christine Chen et Renju Jose

Des collaborateurs de KPMG Australie ont partagé des informations sensibles concernant l’opérateur de télécommunications Optus avec une autre équipe interne en lice pour un contrat d’audit auprès de son concurrent Telstra

TLS.AX , ce qui constitue une violation de l’éthique, a déclaré vendredi le président du cabinet lors d’une audition parlementaire.

Cet aveu confirme les allégations d’un lanceur d’alerte que KPMG avait auparavant qualifiées d’infondées lors d’enquêtes internes et externes précédentes.

Dans le cadre du deuxième scandale majeur à frapper l’un des "Big Four" en Australie depuis 2023, KPMG est sous le feu des critiques après que le lanceur d’alerte a affirmé que le cabinet avait utilisé à mauvais escient des documents confidentiels du conseil d’administration de la société immobilière Lendlease

LLC.AX pour étayer ses offres dans le cadre d’appels d’offres majeurs pour l’audit de Westpac WBC.AX , une grande banque, et de Dexus DXS.AX , une société immobilière.

Les allégations liées à Lendlease ont dominé l’actualité jusqu’à présent, et la reconnaissance d’un traitement inapproprié des informations concernant Optus ne fera qu’accroître la pression sur KPMG.

"L’affaire Optus-Telstra a éclaté très récemment", a déclaré le président Martin Sheppard aux législateurs, ajoutant que des informations non expurgées concernant Optus, filiale de Singapore Telecommunications STEL.SI , avaient franchi "une barrière éthique" alors qu’elles n’auraient pas dû.

Sheppard faisait partie des nombreux dirigeants actuels et anciens de KPMG convoqués lors d’une audition parlementaire d’une journée pour témoigner au sujet de ce scandale.

L’ancien directeur général de KPMG Australie, Andrew Yates, a déclaré que les éléments de preuve liés à Optus, mis au jour par une enquête menée par le cabinet d’avocats Allens, avaient motivé sa démission le mois dernier .

"C’est ce jour-là que j’ai réalisé qu’il y avait ici des éléments qui auraient pu être découverts plus tôt", a-t-il déclaré lors de l’audition.

Le contrat avec Telstra a finalement été attribué à Deloitte.

Yates a également été interrogé de manière approfondie sur le temps qu’il a fallu à KPMG pour informer les parties concernées des plaintes déposées par les lanceurs d’alerte.

Lendlease n’a été informée de ces allégations qu’en mai 2025, un an après que les accusations ont été formulées pour la première fois en interne.

Le président de Lendlease, John Gillam, a déclaré lors de l’audition que les agissements de KPMG constituaient un "abus de confiance fondamental". La société a récemment annoncé qu’elle mettrait fin à sa collaboration avec KPMG en tant qu’auditeur, mettant ainsi un terme à une relation de près de sept décennies.

Yates a déclaré qu’il n’avait pas divulgué la plainte de l’alerteur à Optus et qu’il ne se souvenait pas quand Westpac et Dexus en avaient été informés.

KPMG INTERROGÉE SUR L'EFFICACITÉ DE SA STRUCTURE DE PARTENARIAT

Les législateurs ont également laissé entendre qu’une réglementation plus stricte des quatre grands cabinets d’audit pourrait s’avérer nécessaire.

La sénatrice des Verts, Barbara Pocock, a accusé KPMG d’avoir "fait fi de toute considération éthique" dans la poursuite d’un gain commercial, établissant un parallèle avec le scandale très médiatisé des fuites fiscales de PwC en 2023 .

Elle s’est demandé si des changements supplémentaires étaient nécessaires pour renforcer la surveillance de ces cabinets, qui sont réglementés en tant que sociétés de personnes plutôt qu’en tant que sociétés de droit commun.

Cela signifie qu’elles ne sont pas soumises à la supervision de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), qui impose des obligations strictes en matière de reporting. Elles sont en revanche régies par les législations des différents États.

"La structure de société en nom collectif est-elle désormais inopérante dans ce contexte? C’est la deuxième fois que nous sommes confrontés à ce problème: d’abord PwC, et maintenant vous", a demandé Pocock.

Deborah O’Neill, sénatrice du Parti travailliste au pouvoir, s’est fait l’écho de ces sentiments et a demandé s’il y avait des brebis galeuses au sein du cabinet ou si "tout le panier était pourri".

"Je ne me considère pas comme une brebis galeuse", a répondu Yates.

"Et je ne considère pas non plus que le cabinet regorge de brebis galeuses. Nous sommes une organisation vaste et complexe, et nous sommes faillibles."

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait mis autant de temps à faire part de la plainte à la direction de l’entreprise, Yates a expliqué qu’il avait, à l’époque, hésité à aborder le sujet avec les 680 associés.

O'Neill a répondu que, dans une structure d'entreprise classique, un dirigeant aurait été chargé de ce genre de questions.

"Mais la structure que vous avez signifie que tout le monde est responsable de tout ce que vous faites, conjointement avec vous."