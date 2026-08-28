Le S&P et le Nasdaq terminent en baisse après que le président de la Fed, M. Warsh, a réaffirmé sa volonté de lutter contre l'inflation

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* PayPal s'effondre après l'annonce de l'abandon du projet de rachat par un consortium

* Gap bondit après le changement de directeur général chez Old Navy et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels

* Les grandes capitalisations tirent vers le haut le secteur des services de communication du S&P 500

(Mise à jour des cours de clôture) par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

L'indice S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont terminé en baisse vendredi, les investisseurs faisant preuve de prudence après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a réaffirmé la priorité accordée par la banque centrale à la lutte contre l'inflation, renforçant ainsi les perspectives d'une hausse des taux.

Sans la certitude que l’inflation se dirige clairement et à un rythme suffisant vers l’objectif de 2 % de la Fed, la banque centrale aurait « encore du travail à faire » , a déclaré M. Warsh lors de son premier discours à Jackson Hole.

Les opérateurs ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que M. Warsh eut également indiqué qu’il estimait que les récentes données sur l’inflation ne laissaient pas entrevoir de changement de tendance.

Les traders sont désormais partagés entre une hausse des taux et un statu quo en septembre, comme c’était le cas avant que les données sur l’inflation de ce mois-ci ne dressent un tableau mitigé.

« Si le marché réagit modérément, c’est parce que (Warsh) se montre très catégorique sur le maintien de l’objectif d’inflation à 2 %. Il réitère sa position restrictive, mais de manière plus cohérente que progressive », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide.

« Les investisseurs ont eu l’impression, quelque peu erronée, que cette position allait s’assouplir légèrement. De toute évidence, ce n’est pas le cas. »

Le discours de M. Warsh vient clore une semaine chargée, marquée par la publication des résultats de géants du monde des affaires tels que Nvidia NVDA.O et Salesforce

CRM.N , ainsi que par la publication d’une série de nouvelles données économiques.

«Le discours de M. Warsh nous a rassurés. Mais les paroles ne coûtent rien », a déclaré Aditya Bhave, responsable de la recherche économique américaine chez Bank of America, dans une note.

Il a ajouté qu’il incombait à M. Warsh de procéder à une hausse des taux en septembre, à moins que les chiffres de l’emploi et de l’inflation du mois d’août ne soient très décevants. Dans le cas contraire, a précisé M. Bhave, M. Warsh risquerait de perdre sa crédibilité.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont affiché des résultats mitigés, reculant après le rebond de la séance précédente, déclenché par les prévisions exceptionnelles de Nvidia qui laissaient entrevoir que le boom lié à l’intelligence artificielle n’était pas près de s’essouffler.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 19,94 points, soit 0,26 %, pour clôturer à 7 711,05 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 140,79 points, soit 0,53 %, à 26 400,56. L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 11,06 points, soit 0,02 %, à 53 558,38.

Nvidia, poids lourd du marché, a reculé . Marvell Technology

MRVL.O a chuté en raison de doutes quant au calendrier de réalisation des revenus issus de son accord sur les puces d’IA conclu avec Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , bien que Marvell ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027.

La plupart des valeurs à très forte capitalisation ont progressé. Alphabet GOOGL.O a gagné du terrain, faisant du secteur des services de communication du S&P 500 .SPLRCL le principal moteur de la hausse de l’indice. Apple AAPL.O a également progressé.

Salesforce CRM.N a prolongé ses gains de la séance précédente, apportant un soutien au Dow.

PayPal PYPL.O a reculé au lendemain d’un article de Bloomberg News indiquant qu’un consortium composé de la société de rachat Advent et du prestataire de services de paiement Stripe avait décidé d’abandonner son projet d’acquisition de la société de paiement.

L' GAP.N de Gap a progressé après que le distributeur a nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de nouveau directeur général d'Old Navy et revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Le titre Ulta Beauty ULTA.O a chuté après que la croissance des ventes à périmètre constant du distributeur de cosmétiques a reculé au deuxième trimestre.

Par ailleurs, le résultat définitif de l’enquête de l’université du Michigan sur la confiance des consommateurs s’est établi à 51,7, contre des estimations de 51 selon les économistes interrogés par Reuters.