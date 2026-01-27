Le S&P et le Nasdaq progressent grâce aux bénéfices des entreprises ; les tarifs de l'assurance-maladie affectent les assureurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en baisse de 0,7%, S&P 500 en hausse de 0,2%, Nasdaq en hausse de 0,5%

*

Les assureurs santé en baisse suite à une proposition décevante de Medicare Advantage

*

General Motors progresse grâce à un bénéfice de base plus élevé au 4ème trimestre

*

Boeing réalise un bénéfice au 4ème trimestre, mais les actions chutent

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, les investisseurs ayant analysé une série de résultats phares, tandis que les assureurs de santé ont chuté après qu'une proposition de paiement Medicare Advantage de l'administration Trump a déçu les investisseurs.

Le S&P 500 s'est rapproché de ses niveaux record et se trouve à environ 35 points de la barre des 7 000 points, une marque que les analystes considèrent comme une poche potentielle de résistance technique.

Le Dow Jones a chuté, sous la pression d'une baisse de 19% de UnitedHealth UNH.N après que l'administration Trump n'ait proposé qu'une augmentation modeste des taux de paiement de l'assureur Medicare .

La proposition a assombri les prévisions de l'assureur pour 2026 bénéfice ajusté, qui était supérieur aux attentes des analystes. Ses pairs Humana HUM.N et CVS CVS.N ont chuté de 19 % et 9,2 %, respectivement.

L'indice S&P 500 de la santé .SPXHC est celui qui a le plus baissé, de 1%.

Les bénéfices ont occupé le devant de la scène. Boeing BA.N a enregistré un bénéfice au quatrième trimestre, mais ses actions étaient en baisse de 1,8 %, tandis que General Motors GM.N a progressé de 5,4 % après avoir annoncé une hausse de son bénéfice de base au quatrième trimestre.

United Parcel Service UPS.N a prévu une augmentation de son chiffre d'affaires pour 2026 et a progressé de 1,6 %. Son homologue FedEx FDX.N a ajouté 1%.

Dans les compagnies aériennes, American Airlines

AAL.O a chuté de 3,3 % malgré des prévisions de bénéfices pour 2026 supérieures aux estimations. JetBlue JBLU.O a chuté de 6,5 % en raison d'une perte trimestrielle plus importante que prévu.

Les compagnies aériennes sont confrontées à des annulations massives provoquées par des conditions météorologiques hivernales sévères sur la côte Est des États-Unis.

À 09:36 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 0,68%, à 49 076,67, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,20%, à 6 964,37, et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,52%, à 23 723,11.

LES RÉSULTATS DU 7EME TRIMESTRE SE PROFILENT À L'HORIZON

Au total, 102 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats cette semaine. Parmi les 64 sociétés qui ont publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

"Cette année, nous pensons que l'élan qui poussera les marchés à poursuivre leur ascension sera une histoire de bénéfices plutôt qu'une histoire de multiples", a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement senior chez Allianz Investment Management.

"On s'attend à ce que ces bénéfices soient assez solides et cela se reflète dans la hausse des actions

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats mercredi, donnant le coup d'envoi aux résultats des "Sept Magnifiques", qui mettront à l'épreuve le commerce de l'IA qui a soutenu la hausse de Wall Street pendant la majeure partie de l'année dernière.

Les signes d'engorgement dans le commerce de l'IA ont récemment stimulé une rotation vers les petites capitalisations et d'autres parties sous-évaluées du marché.

L'indice Russel 2000 a augmenté de plus de 7 %, tandis que l'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY a progressé de 6,5 % ce mois-ci, contre un gain de 1,5 % pour l'indice de référence S&P 500.

SURVEILLANCE DE LA FED

La Réserve fédérale entame sa réunion de deux jours mardi, les investisseurs s'attendant généralement à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés.

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que la banque centrale laisse ses taux d'intérêt inchangés. L'attention se portera sur les orientations des décideurs politiques, les traders étant attentifs à tout signal concernant les perspectives de leadership de la Fed. Les questions relatives à l'indépendance de la Fed ont refait surface au début du mois après que le ministère de la Justice a ouvert une enquête impliquant M. Powell.

Les chiffres de la confiance des consommateurs pour le mois de janvier sont attendus à 10 heures ET, et devraient augmenter à 90,9 points contre 89,1 en décembre.

Le risque d'une fermeture partielle du gouvernement américain a également été évoqué avant la date limite de financement du 30 janvier, alors qu'une deuxième fusillade mortelle par des agents fédéraux à Minneapolis a renforcé l'examen des mesures de répression de l'immigration prises par M. Trump.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,13 contre 1 sur le NYSE et de 1,26 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux records à la hausse et 40 nouveaux records à la baisse.