Le S&P et le Nasdaq chutent, les valeurs technologiques pèsent ; les valeurs de la défense grimpent après l'appel à la hausse du budget de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en hausse de 0,1%, S&P 500 en baisse de 0,1%, Nasdaq en baisse de 0,6%

*

Les valeurs de la défense bondissent alors que Trump propose un budget de 1,5 trillions de dollars pour 2027

*

Ford progresse après que Piper Sandler ait relevé sa notation et augmenté ses prévisions de cours

*

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent moins que prévu

(Mise à jour pour l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté jeudi en raison des pertes subies par les valeurs technologiques lourdes, tandis que les entreprises de défense ont progressé après que le président Donald Trump a appelé à un budget militaire de 1,5 billion de dollars.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont perdu plus de 1,5%, avec Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , et Broadcom AVGO.O en baisse de 1,1% à 2,1%. Le secteur a été l'un des moins performants de la journée.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de 0,7 % après que la société mère Google a dépassé mercredi Apple en termes de capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019, devenant ainsi la deuxième plus grande entreprise américaine.

Jeudi, les actions de défense ont attiré l'attention après la déclaration de Trump selon laquelle le budget militaire américain de 2027 devrait être de 1,5 billion de dollars, ce qui est nettement plus élevé que les 901 milliards de dollars approuvés par le Congrès pour 2026.

RTX RTX.N a gagné 4,4 %, Lockheed Martin LMT.N a augmenté de 8 %, Northrop Grumman NOC.N a progressé de 9,5 % et Kratos Defense KTOS.O a avancé de16,4 %. L'indice plus large de l'aérospatiale et de la défense .SPLRCAERO a gagné 3,5% pour atteindre son plus haut niveau historique.

Les actions du secteur de la défense ont rebondi après avoir chuté mercredi suite à la menace de Trump d'empêcher les entreprises de défense de verser des dividendes ou de racheter des actions jusqu'à ce qu'elles accélèrent la production d'armes.

Cela intervient quelques jours après que les forces militaires américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro. La Maison Blanche a déclaré mardi que M. Trump discutait également d'options pour l'acquisition du Groenland.

À 9:52 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 37,23 points, ou 0,08%, à 49 033,31, le S&P 500

.SPX a perdu 6,27 points, ou 0,09%, à 6 914,66 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 142,39 points, ou 0,58%, à 23 448,17.

Les mouvements du jour font suite à la séance mitigée des principaux indices de Wall Street mercredi , où le S&P 500 et le Dow se sont éloignés de leurs records pour terminer en baisse, tandis que le Nasdaq .IXIC est resté ferme grâce à l'optimisme des investisseurs concernant les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté modérément la semaine dernière, suggérant que les licenciements étaient relativement faibles à la fin de l'année 2025, bien que la demande de main d'œuvre soit restée atone .

Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research, a déclaré que "les deux points de données ont fini par indiquer un affaiblissement de la situation de l'emploi, et c'est ce qui fait que le marché est un peu préoccupé par les données sur l'emploi de vendredi"

Des rapports distincts publiés mercredi ont mis en évidence la faiblesse de la situation, les offres d'emploi tombant à leur plus bas niveau depuis 14 mois, tandis que les embauches restaient léthargiques .

Cette semaine, l'attention se portera sur le rapport crucial de décembre sur les emplois non agricoles, qui sera l'une des premières données fiables après le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis.

Fitch a revu à la hausse ses perspectives de croissance aux États-Unis , estimant que le PIB a augmenté de 2,1 % en 2025 et prévoyant une croissance de 2,0 % en 2026 après avoir intégré les données économiques retardées par la fermeture du gouvernement l'année dernière.

Parmi les autres valeurs, Applied Digital APLD.O a augmenté de 13,3 % après que l'opérateur de centres de données ait déclaré un revenu pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi.

Les actions de Ford F.N ont gagné 3,6 % après que Piper Sandler a relevé le constructeur automobile de "neutre" à "surpondérer".

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,15 contre 1 sur le NYSE, tandis que les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression dans un rapport de 1,08 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux sommets et 13 nouveaux creux sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 49 nouveaux sommets et 27 nouveaux creux.