Le S&P enregistre une clôture record grâce à la progression des valeurs de croissance

La croissance économique américaine s'accélère au troisième trimestre

Les valeurs de croissance surpassent les valeurs de rendement

ServiceNow en baisse après l'accord de rachat d'Armis

Indices en hausse: Dow 0,16%, S&P 500 0,46%, Nasdaq 0,57%

Les actionsaméricaines ont augmenté mardi et le S&P 500 a atteint un record de clôture après qu'une série de données économiques, y compris une lecture de la croissance économique, ait poussé les rendements obligataires à la hausse et augmenté les noms de la croissance.

Le département du Commerce a déclaré que le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 4,3 % au troisième trimestre, le rythme le plus rapide depuis le troisième trimestre de 2023 et bien au-dessus de l'estimation de 3,3 % des économistes interrogés par Reuters, alimenté par des dépenses de consommation robustes.

Alors que les données ont été retardées en raison de la fermeture du gouvernement pendant 43 jours et que de nombreux analystess'attendaient à ce que le quatrième trimestre montre un rythme de croissance économique plus lent, les marchés évaluent maintenant une probabilité plus faible d'une réduction des taux en janvier par la Réserve fédérale, selon l'outil FedWatch de CME , et les rendements des obligations à plus court terme ont augmenté .

"Le marché obligataire n'a pas apprécié cette nouvelle", a déclaré Stephen Massocca, vice-président senior de Wedbush Securities à San Francisco.

"Il me semble que lorsque nous perdons cette bataille, la croissance se porte bien, et la croissance se porte bien aujourd'hui... mais si vous êtes une entreprise alimentaire, une entreprise chimique, une entreprise pétrolière et gazière, ou même si vous êtes une entreprise de crédit privée, c'est une mauvaise nouvelle. À moins que les taux d'intérêt ne baissent, c'est mauvais"

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 79,73 points, soit 0,16%, à 48 442,41, le S&P 500 .SPX a gagné 31,30 points, soit 0,46%, à 6 909,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 133,02 points, soit 0,57%, à 23 561,84.

L'indice de croissance S&P 500 .IGX a gagné 0,8% tandis que l'indice de valeur .IVX est resté pratiquement inchangé.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont renforcé leurs gains récents, rebondissant après la chute de la semaine dernière, déclenchée par des inquiétudes concernant les valorisations excessives et les craintes que les dépenses d'investissement élevées des sociétés d'intelligence artificielle ne pèsent sur leurs bénéfices.

Nvidia NVDA.O a augmenté de 3 %, ce qui a donné le plus grand coup de pouce à l'indice de référence S&P 500, tandis qu'Amazon.com AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Broadcom AVGO.O ont chacun enregistré des gains de plus de 1 % au cours de la journée.

D'autres données économiques ont dépeint une image moins rose de l'économie, la confiance des consommateurs américains s'étant affaiblie en décembre sur fond d'inquiétude croissante concernant l'emploi et les revenus. La production industrielle est restée inchangée en novembre après avoir baissé en octobre.

Les trois principaux indices étaient sur le point d'enregistrer une troisième hausse annuelle consécutive. Le S&P 500 et le Dow sont également en passe d'enregistrer une huitième hausse mensuelle consécutive.

Les gains récents des actions américaines ont fait naître l'espoir d'un "rallye du Père Noël", un phénomène saisonnier selon lequel le S&P 500 enregistre des gains au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers de janvier, d'après le Stock Trader's Almanac.

Cette année, cette période commence le mercredi et se termine le 5 janvier.

Les volumes d'échanges ont été faibles et devraient encore se réduire à l'approche des fêtes de fin d'année. Les marchés boursiers américains fermeront à 13 heures ET (1800 GMT) mercredi et resteront fermés jeudi pour Noël.

Le volume sur les bourses américaines était de 14,01 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 16,67 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.

ServiceNow NOW.N a baissé de 1,5 % après que le fabricant de logiciels d'entreprise a accepté d'acheter la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars en espèces.

Le constructeur de navires militaires américains Huntington Ingalls HII.N a légèrement augmenté de 0,3% après que le président Donald Trump a annoncé des plans pour une nouvelle "classe Trump" de cuirassés, qui, selon lui, seraient plus grands, plus rapides et "100 fois plus puissants" que tous ceux qui ont été construits auparavant.

Le mineur Freeport-McMoRan FCX.N a grimpé de 2,5% et clôturé à un plus haut de 15 mois de 52,29 dollars, les prix du cuivre ayant atteint un niveau record et Wells Fargo ayant relevé son objectif de prix sur le titre.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,02 pour 1 sur le NYSE et de 1,6 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux sommets et 178 nouveaux creux.