Le S&P devrait ouvrir en baisse sous l'effet des tensions au Moyen-Orient ; les valeurs liées à l'IA soutiennent le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,33 %, le S&P 500 progresse de 0,04 %, le Nasdaq s'apprécie de 0,33 %

* Les fabricants de puces et les « Magnificent Seven » en hausse générale

* Les actions américaines de Vista Energy progressent après l'acquisition d'une participation par Peter Thiel

(Mise à jour avec les cours d'avant-ouverture) par Avinash P et Purvi Agarwal

Le S&P 500 s'apprêtait à ouvrir en baisse lundi, les marchés évaluant la perspective d'une réduction du nombre de hausses de taux d'intérêt face aux tensions au Moyen-Orient, tandis que l'annonce de prévisions de chiffre d'affaires solides par le laboratoire d'IA Anthropic mettait le Nasdaq sur la voie d'une ouverture en hausse.

Reuters a rapporté vendredi qu’Anthropic, qui se prépare à son introduction en bourse, prévoyait pour 2028 un chiffre d’affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars, selon deux sources proches des finances de l’entreprise.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation et des valeurs de croissance affichaient une légère hausse dans les échanges avant l’ouverture. Amazon AMZN.O etApple AAPL.O ont progressé respectivement de 1,3 % et 0,4 %.

Les fabricants de puces électroniques étaient également en hausse, les actions de Micron Technology MU.O et de Broadcom

AVGO.O progressant respectivement de 3 % et 1,1%.

« Les investisseurs continuent de faire largement confiance à certaines de ces entreprises, estimant qu’elles sont en mesure de justifier ces valorisations colossales lors de leur introduction en bourse », a déclaré Danni Hewson, responsable de l’analyse financière chez AJ Bell.

« Les gens voient où l’argent est dépensé, d’où proviennent les rendements… et cela signifie que les craintes immédiates concernant un éventuel boom puis un effondrement du secteur de l’IA s’estompent quelque peu. »

Les inquiétudes concernant la rentabilité des investissements dans l’IA ont récemment pesé sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs, mais des résultats trimestriels solides et des prévisions indiquant une demande résiliente ont rapproché le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, de ses plus hauts historiques.

La semaine prochaine , les marchés suivront de près les résultats du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, afin de déterminer si la dynamique portée par le secteur technologique peut perdurer.

Nvidia a légèrement progressé de 0,8 % après la publication d’un article indiquant que la société avait revu à la baisse ses plans de soutien à un projet de centre de données OpenAI dans l’Ohio, apaisant ainsi les inquiétudes concernant le financement circulaire dans le secteur.

À 8 h 34 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 175 points, soit 0,33 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 3,5 points, soit 0,04 %, et que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 98 points, soit 0,33 %.

Une série de données d’inflation modérées, conjuguée à une baisse inattendue des ventes au détail, a incité les traders à revoir à la baisse les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de septembre, propulsant le S&P 500 .SPX à un niveau record la semaine dernière.

Selon l’outil FedWatch du CME, les traders tablent désormais sur une probabilité de près de 31 % que la Fed relève ses taux de 25 points de base le mois prochain, un chiffre nettement inférieur à la probabilité quasi égale d’une hausse par rapport à un statu quo enregistrée il y a une semaine.

L'absence d'indications prospectives de la part du président de la Fed, Kevin Warsh, a conduit à un examen plus minutieux des données économiques, tandis que la hausse des prix du pétrole liée au conflit avec l'Iran attise les craintes inflationnistes.

Samedi, l’Iran a appelé les États-Unis à accepter leur défaite , tandis que le président Donald Trump a qualifié Téhéran de « très malfaisant » et a demandé aux Américains de se préparer à une persistance des prix élevés du carburant en raison de la guerre.

Les marchés se tourneront vers une nouvelle vague de résultats trimestriels en fin de semaine, avec le géant de la grande distribution Walmart WMT.O et le distributeur de bricolage Home Depot HD.N parmi les rares entreprises qui n’ont pas encore publié leurs résultats dans le cadre de la saison des résultats en cours.

À ce jour, 453 entreprises de l'indice S&P 500 ont publié leurs résultats, et 84,8 % d'entre elles ont dépassé les estimations des analystes, selon les données de LSEG IBES.

Par ailleurs, l'action de Vista VISTAA.MX VIST.N , cotée aux États-Unis, a progressé de 4,7 % après que Peter Thiel a acquis une participation de 1 % dans cette société pétrolière latino-américaine.