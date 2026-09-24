Le S&P 500 termine pratiquement inchangé, les investisseurs ayant les yeux rivés sur le conflit entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* John Williams, gouverneur de la Fed, estime qu'une nouvelle hausse des taux cette année est raisonnable

* Oracle recule, Blue Owl en baisse après l'annonce d'un avis de force majeure

* Meta progresse après le lancement d’un gadget basé sur l’IA

(Mise à jour à la clôture des marchés)

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Le S&P 500 a terminé jeudi pratiquement inchangé, Microsoft reculant tandis que Meta Platforms progressait, alors que les incertitudes concernant le Moyen-Orient ont fait grimper les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont rebondi après avoir atteint leurs plus bas niveaux de la séance, suite à un article de Reuters indiquant que les négociateurs américains et iraniens exploraient une sortie progressive de la guerre, qui impliquerait la réouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran et la levée par Washington de son blocus économique contre l’Iran.

Les dirigeants américains et iraniens ont échangé des piques cette semaine lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Les cours du Brent LCOc1 ont progressé de plus de 3 % pour atteindre près de 107 dollars le baril après qu’une attaque à la roquette des Houthis contre l’Arabie saoudite a ravivé les craintes d’une perturbation de l’approvisionnement.

« Cela ne fait que renforcer l’idée que nous sommes actuellement confrontés à un catalyseur majeur du marché », a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management. « Tout tourne vraiment autour du pétrole et de l’inflation, ainsi que de leur impact sur les taux d’intérêt, puis des répercussions en cascade de ces taux sur les marchés financiers. »

Les poids lourds de l’IA ont affiché des résultats mitigés: Microsoft MSFT.O et Broadcom AVGO.O ont perdu du terrain, tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O a progressé.

Meta Platforms META.O a progressé, au lendemain de la présentation par l’entreprise de réseaux sociaux d’un petit gadget portable destiné à être utilisé avec son assistant IA récemment lancé.

Oracle ORCL.N a chuté après la publication d’un article indiquant que la société avait envoyé un avis de « force majeure » à un centre de données du Nouveau-Mexique. Les actions de Blue Owl OWL.N , le développeur du projet, ont également fortement chuté.

Les taux des bons du Trésor ont augmenté, le taux des obligations du Trésor à 30 ans US30YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis 2004 . La hausse des taux rend les bons du Trésor, considérés comme des valeurs refuges, relativement plus attractifs pour les investisseurs que les actions dont les rendements sont incertains.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 2,20 points, soit 0,03 %, pour clôturer à 7 703,83 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 1,76 point, soit 0,01 %, à 26 937,79. L'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a reculé de 162,41 points, soit 0,32 %, pour s'établir à 51 349,18.

Cette semaine, le S&P 500 s'est négocié à un peu moins de 19 fois les bénéfices attendus, soit sa valorisation la plus faible depuis 2023, selon les données de LSEG. Les poids lourds du secteur de l'IA sont en grande partie responsables de la récente hausse des prévisions de bénéfices.

Le président américain Donald Trump a accueilli le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche pour un sommet qui devrait être riche en symbolisme mais pauvre en substance sur des questions telles que l’IA, le commerce, Taïwan et la guerre au Moyen-Orient.

Les données publiées mercredi, qui indiquent une forte activité économique , ont renforcé les anticipations d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, après celle de 25 points de base de la semaine dernière. Les opérateurs anticipent désormais une probabilité de près de 70 % d’une hausse le mois prochain, selon l’outil CME FedWatch.

Le président de la Fed de New York, John Williams , qui dispose d’un droit de vote au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC), a déclaré jeudi qu’il était raisonnable de penser que la banque centrale américaine pourrait devoir relever à nouveau ses taux d’intérêt avant la fin de l’année.

Le titre MGM Resorts MGM.N a chuté après que People Inc

PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré son offre d’achat de l’opérateur de casinos.