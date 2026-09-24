Le S&P 500 termine en légère baisse alors que les investisseurs se concentrent sur la guerre entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* John Williams, gouverneur de la Fed, estime qu’une nouvelle hausse des taux cette année est raisonnable

* Oracle recule, Blue Owl en baisse après l'annonce d'un avis de force majeure

* Meta progresse après le lancement d’un gadget basé sur l’IA

* S&P 500 -0,02 %, Nasdaq +0,01 %, Dow -0,31 %

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Le S&P 500 a clôturé en légère baisse jeudi , Microsoft reculant tandis que Meta Platforms progressait, alors que les incertitudes liées au Moyen-Orient ont fait grimper les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont rebondi après avoir touché leurs plus bas de la séance, suite à un article de Reuters indiquant que les négociateurs américains et iraniens étudiaient une sortie progressive de la guerre, qui impliquerait la réouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran et la levée par Washington de son blocus économique contre l’Iran.

Les dirigeants américains et iraniens ont échangé des piques cette semaine lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Les cours du Brent LCOc1 ont progressé de plus de 3 % pour atteindre près de 107 dollars le baril, après qu’une attaque à la roquette des Houthis contre l’Arabie saoudite a ravivé les craintes de perturbations de l’approvisionnement.

« Cela ne fait que renforcer l’idée que nous sommes actuellement confrontés à un catalyseur majeur du marché », a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management. « Tout tourne vraiment autour du pétrole, de l’inflation et de leur impact sur les taux d’intérêt, ainsi que des répercussions en cascade de ces taux sur les marchés financiers. »

Les poids lourds de l’IA ont affiché des résultats mitigés: Microsoft MSFT.O a reculé de 0,5 % et Broadcom AVGO.O a perdu 1,3 %, tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 2,4 %.

Meta Platforms META.O a grimpé de 4,5 %, au lendemain de la présentation par l’entreprise de réseaux sociaux d’un petit gadget portable destiné à être utilisé avec son assistant IA récemment lancé.

Oracle ORCL.N a reculé de 3,5 % après la publication d’un article indiquant que la société avait envoyé un avis de « force majeure » à un centre de données du Nouveau-Mexique. L’action de Blue Owl OWL.N , le développeur du projet, a également fortement chuté.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté, le rendement des obligations du Trésor à 30 ans US30YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis 2004 . La hausse des rendements rend les bons du Trésor, considérés comme des valeurs refuges, relativement plus attractifs pour les investisseurs que les actions aux rendements incertains.

Le S&P 500 a reculé de 0,02 % pour clôturer la séance à 7 704,13 points.

Le Nasdaq a légèrement progressé de 0,01 % à 26 939,37 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,31 % à 51 349,98 points.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par celui des matériaux .SPLRCM , en baisse de 1,18 %, suivi par celui des biens de consommation de base

.SPLRCS , qui a perdu 0,96 %.

Cette semaine, le S&P 500 s'est négocié à un peu moins de 19 fois les bénéfices attendus, soit sa valorisation la plus faible depuis 2023, selon les données de LSEG. Les poids lourds du secteur de l'IA sont en grande partie responsables de la récente hausse des prévisions de bénéfices.

Le président américain Donald Trump a accueilli le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche pour un sommet qui devrait être riche en symbolisme mais pauvre en substance sur des questions telles que l’IA, le commerce, Taïwan et la guerre au Moyen-Orient.

Les données publiées mercredi, qui indiquent une forte activité économique , ont renforcé les anticipations d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, après celle de 25 points de base de la semaine dernière. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de près de 70 % d’une hausse le mois prochain, selon l’outil CME FedWatch.

Le président de la Fed de New York, John Williams , qui dispose d’un droit de vote au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC), a déclaré jeudi qu’il était raisonnable de penser que la banque centrale américaine pourrait devoir relever à nouveau ses taux d’intérêt avant la fin de l’année.

MGM Resorts MGM.N a chuté de 11 % après que People Inc

PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré son offre d’achat de l’opérateur de casinos.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 1,9 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux plus hauts et 41 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 53 nouveaux plus hauts et 238 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 16,8 milliards d'actions, contre une moyenne de 16,7 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.