Le S&P 500 termine en hausse grâce aux gains importants d'Alphabet

Les indices de Wall Street sont mitigés; le Nasdaq progresse de 1 %, tandis que le Dow Jones recule légèrement

Parmi les secteurs de l'indice S&P, le rallye des services de communication est en tête des gains, l'énergie chute

Le dollar baisse de ~0,2 %, l'or grimpe de 0,9 %, le pétrole brut se replie de >2 %

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~4,22%

LE S&P 500 TERMINE EN HAUSSE AVEC DES GAINS IMPORTANTS DANS L'ALPHABET

L'indice S&P 500 a clôturé en hausse, grâce notamment à la progression d'Alphabet et d'autres valeurs technologiques, après qu'un juge américain, saisi d'une affaire concurrence, s'est prononcé contre le démantèlement de la maison mère de Google. Alphabet GOOGL.O a bondi de plus de 9 %, enregistrant ainsi sa plus forte hausse en une séance depuis le 9 avril, après que le juge a déclaré que Google pouvait conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android. Apple AAPL.O a bondi de 3,8 %, car la décision a également préservé les paiements lucratifs qu'Alphabet effectue pour s'assurer que Google est l'outil de recherche par défaut dans le navigateur Safari de l'iPhone. Mercredi également, deux responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que les inquiétudes sur le marché du travail continuaient de soutenir leur conviction que des réductions de taux sont à venir. Plus tôt, les données ont montré que les ouvertures d'emploi aux États-Unis ont chuté () plus que prévu en juillet et que l'embauche était modérée, ce qui est cohérent avec la détente des conditions du marché du travail.

Les actions de Macy's M.N () ont grimpé de après que l'opérateur de grands magasins a apporté la preuve que son plan de redressement produit des résultats. Il a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, même dans un contexte d'incertitude tarifaire.

Avec le gain du S&P 500, l'indice est désormais en hausse de près de 10 % depuis le début de l'année 2025.

Voici notre dernier instantané:

(Noel Randewich)

