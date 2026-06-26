Le S&P 500 termine en baisse ; le secteur des semi-conducteurs s'effondre tandis que Moderna rebondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les variations des cours de clôture et les détails du marché)

* L'indice des valeurs technologiques s'effondre alors que les investisseurs s'inquiètent des dépenses liées à l'IA

* Apple rebondit après la vague de ventes de jeudi

* S&P 500 -0,05 %, Nasdaq -0,24 %, Dow -0,09 %

par Noel Randewich et Joel Jose

Le S&P 500 a clôturé en légère baisse vendredi, sur fond de chute brutale des valeurs des fabricants de puces liées à l'IA et de forte hausse de Moderna et d'autres valeurs du secteur de la santé.

L'indice PHLX des puces électroniques .SOX a chuté de 5,3 %, soulignant la volatilité récente des fabricants de puces liés à l'IA qui ont largement alimenté les gains de Wall Street ces dernières années. Alors que certains investisseurs restent optimistes quant au potentiel de l'IA pour générer des bénéfices plus élevés, d'autres craignent que les dépenses massives consacrées à la construction de centres de données dédiés à l'IA ne mettent trop de temps à porter leurs fruits.

« Il est trop tôt pour conclure qu’une correction majeure se profile dans le secteur technologique, mais ce que je dirais, c’est que les questions relatives à la rentabilité et aux dépenses d’investissement ne sont certainement pas près de disparaître », a déclaré David Stubbs, stratège en chef des investissements chez AlphaCore Wealth Advisory.

M. Stubbs a également averti que Wall Street pourrait être vulnérable aux signes indiquant que les entreprises américaines ne seraient pas en mesure de répondre aux attentes élevées des investisseurs en matière de bénéfices. L’ AAPL.O d’Apple a progressé de 3,1 %, se remettant en partie de la vague de ventes de jeudi, jour où la société avait augmenté les prix de l’ , de l’iPad et du MacBook , invoquant la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage.

Moderna MRNA.O a bondi de près de 13 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 2024 après que le développeur de médicaments a organisé un événement destiné aux investisseurs et présenté son portefeuille de produits.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, entraînés à la baisse par le secteur industriel .SPLRCI , en baisse de 3,41 %, suivi par le secteur des matériaux .SPLRCM , qui a perdu 2,45 %. L'inflation américaine a dépassé les 4 % en mai, selon les données publiées jeudi, la guerre en Iran ayant fait grimper les prix de l'énergie, ce qui maintient la possibilité d'une hausse des taux de la Fed.

Alors que les cours du pétrole ont fortement reculé avec l’apaisement des tensions au Moyen-Orient, les hausses de prix récemment annoncées par Apple suggèrent que l’inflation reste une source de préoccupation, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

« Nous avons observé une dynamique similaire pendant la pandémie, lorsque les perturbations de la chaîne d’approvisionnement avaient limité l’accès aux semi-conducteurs. Aujourd’hui, nous assistons à un choc d’offre comparable, cette fois-ci lié à la mémoire, ce qui génère une nouvelle pression inflationniste », a déclaré M. Hogan.

Le S&P 500 a reculé de 0,05 % pour clôturer la séance à 7 353,95 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,24 % à 25 297,62 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,09 % à 51 876,11 points.

Sur la semaine, le S&P 500 a reculé de 2,05 % et le Nasdaq a perdu 4,7 %.

L'indice des valeurs technologiques a perdu 7,9 % sur la semaine, sa pire semaine depuis début avril. Une information selon laquelle OpenAI envisagerait de reporter l’ de son introduction en bourse à l’année prochaine a également pesé sur le sentiment des investisseurs vis-à-vis des valeurs liées à l’IA.

L'action SpaceX SPCX.O a légèrement progressé de 0,15 %. Les fonds indiciels à gestion passive doivent acheter des milliards de dollars de cette action avant son intégration dans les indices Russell.

Par ailleurs, les inquiétudes liées aux taux d’intérêt ont persisté, les traders anticipant une hausse de 25 points de base et estimant à près de 27 % la probabilité d’une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

Une enquête a montré que la confiance des consommateurs américains s’était redressée par rapport aux plus bas historiques enregistrés en juin, même si les ménages restaient préoccupés par le coût élevé de la vie. ON Semiconductor ON.O a chuté de près de 24 % après avoir conclu un accord en vue d’acquérir Synaptics SYNA.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars. Synaptics a reculé de 3,7 %.

Au sein du S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 1,8 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 5 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 263 nouveaux plus hauts et 169 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement important, avec 30,1 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 23,1 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.