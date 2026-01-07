Le S&P 500 termine en baisse, le Nasdaq est soutenu par les actions liées à l'IA

Les créations d'emplois aux États-Unis diminuent plus que prévu en novembre

Trump déclare que son administration interdira à Wall St d'acheter des maisons individuelles

JPMorgan chute après l'abaissement de la note d'un analyste

S&P 500 -0,34%, Nasdaq +0,16%, Dow -0,94%

par Noel Randewich

Le S&P 500 a terminé en baisse mercredi, entraîné par le déclin de JPMorgan, Blackstone et d'autres sociétés financières, tandis que Nvidia et Alphabet ont dopé le Nasdaq, les investisseurs se tournant vers les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Les baisses du S&P 500 et du Dow Jones Industrial Average ont fait suite à des records intrajournaliers plus tôt dans la session. Les actions des sociétés d'acquisition de logements ont chuté après que le président Donald Trump a déclaré qu'il prenait des mesures pour interdire aux investisseurs de Wall Street d'acheter des maisons individuelles, dans le but de réduire les prix de l'immobilier.

Blackstone BX.N et Apollo Global Management APO.N ont chuté de plus de 5%, contribuant à une baisse de 1,4% de l'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY . American Homes 4 Rent AMH.N a chuté de 4,3 %.

La plateforme immobilière Zillow ZG.O a progressé de plus de 2%.

JPMorgan Chase JPM.N a chuté de 2,3% après que Wolfe Research a rétrogradé la banque de "surperformance" à "performance"

Northrop Grumman NOC.O a chuté de 5,5 % et Lockheed Martin

LMT.N a perdu 4,8 % après que Trump a déclaré qu'il n'autoriserait pas les dividendes ou les rachats d'actions pour les entreprises de défense tant qu'elles n'auront pas résolu les problèmes liés à la production d'équipements militaires. Dans son message sur les réseaux sociaux, M. Trump n'a pas mentionné de sociétés en particulier.

Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont augmenté d'environ 1 % chacun, et Alphabet GOOGL.O a progressé de plus de 2 %, les investisseurs s'étant tournés à nouveau vers les valeurs liées à l'intelligence artificielle après avoir craint récemment qu'elles ne soient surévaluées. Soulignant l'appétit des investisseurs pour les poids lourds de l'IA, Anthropic prévoit une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars qui valoriserait le fabricant de chatbots Claude à 350 milliards de dollars. La société privée aurait ainsi plus de valeur que la grande majorité des entreprises, notamment Advanced Micro Devices AMD.O , Chevron CVX.N et Wells Fargo WFC.N .

"Les investisseurs ont abordé l'année 2026 avec une stratégie similaire à celle de l'année dernière: Acheter des technologies et les oublier. Les rumeurs selon lesquelles le commerce de l'IA était terminé se sont révélées fausses", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

À l'approche de la saison des résultats du quatrième trimestre, qui aura lieu dans les prochaines semaines, les valorisations à Wall Street restent relativement élevées. L'indice S&P 500 se négocie à environ 22 fois les bénéfices attendus, contre 23 fois en novembre, mais au-dessus de la moyenne quinquennale de l'indice, qui est de 19 fois, selon les données de LSEG.

Le S&P 500 a baissé de 0,34 % pour terminer la séance à 6 920,93 points.

Le Nasdaq a gagné 0,16 % à 23 584,28 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,94 % à 48 996,08 points. Les données de mercredi ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont chuté plus que prévu en novembre après avoir augmenté marginalement en octobre, tandis qu'un rapport ADP séparé a montré que les salaires privés ont augmenté moins que prévu en décembre.

Alors que les dernières données sur le marché du travail marquent un retour à la publication standard des données économiques perturbée par la fermeture du gouvernement américain, elles n'ont pas changé les attentes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale avant le rapport clé de vendredi sur les salaires du gouvernement. Les investisseurs ont également suivi les développements géopolitiques après que les États-Unis ont déclaré avoir saisi un pétrolier battant pavillon russe et lié au Venezuela dans le cadre des efforts agressifs de M. Trump pour dicter les flux de pétrole dans les Amériques et forcer le gouvernement socialiste de Caracas à devenir son allié. La Maison Blanche a déclaré mardi que M. Trump discutait des options pour acquérir le Groenland, y compris l'utilisation potentielle de l'armée américaine.

Les sociétés spécialisées dans les technologies de mémoire et de stockage ont cédé une partie de leurs gains importants suite à un récent rallye. Western Digital WDC.O a perdu près de 9 % et Seagate Technology STX.O a chuté de 6,7 %. First Solar FSLR.O a chuté de 10 % après que Jefferies a rétrogradé la note du fabricant de panneaux solaires de "acheter" à "conserver"

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 3,4 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 17 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 106 nouveaux plus hauts et 58 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été relativement important, avec 17,4 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 16,2 milliards d'actions sur les 20 séances précédentes.