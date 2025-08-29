 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 718,47
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le S&P 500 termine en baisse, Dell et Nvidia chutent
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les mouvements de prix finaux, les repères mensuels, les données de volume)

*

Les États-Unis annoncent des dépenses de consommation solides pour le mois de juillet

*

Dell et Marvell chutent après des prévisions trimestrielles peu encourageantes

*

Caterpillar chute après avoir prévu des droits de douane plus élevés pour 2025

*

S&P 500 -0,64%, Nasdaq -1,15%, Dow -0,20%

par Noel Randewich

Le S&P 500 a terminé en baisse par rapport à ses records vendredi, avec des pertes pour Dell, Nvidia et d'autres titres liés à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs ont analysé les données sur l'inflation montrant que les tarifs douaniers ont commencé à se répercuter sur les prix. Dell DELL.N a chuté de près de 9 % et a été l'une des plus fortes baisses du S&P 500 après que les coûts de fabrication élevés des serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle et l'intensification de la concurrence ont éclipsé les prévisions optimistes de l'entreprise concernant la demande d'infrastructures d'intelligence artificielle. Nvidia NVDA.O a chuté de 3,4 %, pour la troisième journée consécutive. Le rapport trimestriel du poids lourd de l'intelligence artificielle , publié mercredi, n'a pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, mais a confirmé que les dépenses liées à l'infrastructure de l'intelligence artificielle restent élevées.

"Aujourd'hui, il s'agit simplement d'une faiblesse dans le haut du marché, dans la technologie", a déclaré Zachary Hill, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord. "Ce n'est pas la première fois que nous nous inquiétons du surinvestissement dans l'intelligence artificielle, du manque d'opportunités de monétisation, etc Les dépenses de consommation aux États-Unis ont connu leur plus forte augmentation en quatre mois en juillet, tandis que l'inflation des services s'est accélérée, mais les économistes ne croient pas que les signes d'une forte demande intérieure empêcheront la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt le mois prochain, dans un contexte d'assouplissement des conditions du marché du travail. Le rapport du département du commerce de vendredi a montré de légères pressions sur les prix dues aux droits de douane sur les importations. Une exemption tarifaire américaine pour les importations de colis d'une valeur inférieure à 800 dollars a également pris fin vendredi, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les entreprises et, par conséquent, pour les consommateurs.

Les opérateurs s'attendent généralement à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre.

"Même si nous constatons une hausse de l'inflation, ce qui semble être le cas, la Fed pourrait ne pas en tenir compte, étant donné que cette hausse sera liée aux droits de douane et qu'elle sera temporaire", a déclaré Jim Smigiel, directeur des investissements chez SEI.

Le marché boursier américain sera fermé lundi pour la fête du travail.

Les anticipations de réduction des taux d'intérêt ont permis à l'indice de référence S&P 500 et à l'indice de référence Dow de réaliser leur quatrième mois consécutif de hausse, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a enregistré sa cinquième hausse mensuelle consécutive. Les actions américaines d'Alibaba BABA.N ont grimpé de 13 % et ont été parmi les plus échangées à Wall Street après que la société chinoise a fait état d'une croissance trimestrielle plus forte que prévu dans son activité d'informatique dématérialisée , stimulée par la demande liée à l'intelligence artificielle. En outre, le Wall Street Journal a rapporté qu'Alibaba avait développé une nouvelle puce d'intelligence artificielle.

L'indice S&P 500 a reculé de 0,64 % pour terminer la séance à 6 460,26 points, un jour après avoir atteint un record de clôture.

Le Nasdaq a perdu 1,15 % à 21 455,55 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,20 % à 45 544,88 points.

Six des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, menés par le secteur de la santé .SPXHC , en hausse de 0,73%, suivi d'un gain de 0,64% pour les biens de consommation de base

.SPLRCS . L'indice S&P 500 des technologies .SPLRCT a chuté de 1,63%.

L'indice Russell 2000 .RUT des petites entreprises a reculé de 0,5 % et a enregistré un gain de 7 % en août.

Sur le mois, le S&P 500 a progressé de 1,9 %, le Dow de 3,2 % et le Nasdaq de 1,6 %. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, candidat au poste le plus élevé de la banque centrale, a déclaré jeudi qu'il souhaitait commencer à réduire les taux le mois prochain, conformément aux appels du président Donald Trump 'à réduire les coûts d'emprunt. Une audience sur la tentative de Trump de limoger le gouverneur de la Réserve fédérale Lisa Cook s'est terminée vendredi sans décision immédiate de la part du juge chargé de cette bataille juridique sans précédent, ce qui signifie que le responsable de la politique de la banque centrale américaine restera en place pour le moment. Le fabricant de puces Marvell MRVL.O a chuté de près de 19 % après avoir annoncé des revenus trimestriels inférieurs aux attentes. Caterpillar CAT.N a chuté de 3,65% un jour après que le fabricant d'équipements lourds ait prévu des dépenses plus élevées liées aux tarifs pour 2025.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 1,3 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets et aucun nouveau creux; le Nasdaq a enregistré 76 nouveaux sommets et 67 nouveaux creux.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 14,8 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 16,4 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
135,100 USD NYSE +13,00%
CATERPILLAR
418,970 USD NYSE -3,69%
DELL TECH RG-C
122,130 USD NYSE -9,18%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 544,88 Pts Index Ex -0,20%
MARVELL TECH
62,8650 USD NASDAQ -18,60%
NASDAQ Composite
21 455,55 Pts Index Ex -1,15%
NVIDIA
174,1800 USD NASDAQ -3,32%
S&P 500
6 460,26 Pts CBOE -0,64%
S&P 500 INDEX
6 460,26 Pts CBOE -0,64%
