Le S&P 500 termine en baisse ; Apple recule à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les variations des cours de clôture, ajout des résultats d'Apple et de l'évolution du cours de l'action après la clôture)

* Oracle en baisse après l'annonce d'un plan visant à lever 20 milliards de dollars par le biais d'un emprunt et d'une vente d'actions

* Apple clôture en baisse et publie ses résultats après la clôture

* Le Nasdaq recule après les pertes enregistrées en octobre

par Noel Randewich et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 a terminé en baisse lundi, les cours du pétrole s'étant effondrés sous l'effet de l'optimisme suscité par un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que l'action Apple reculait dans l'attente du rapport trimestriel du fabricant de l'iPhone et que les investisseurs attendaient les élections de mi-mandat américaines de mardi.

Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont baissé et les cours du Brent LCOc1 ont chuté, l’Iran s’étant déclaré ouvert à des pourparlers de paix après huit mois de guerre au Moyen-Orient qui ont maintenu les prix de l’énergie à un niveau élevé et alimenté l’inflation.

L'action Apple AAPL.O a clôturé en baisse de 1,5 % avant la publication de son rapport trimestriel. Après la clôture, Apple a publié des résultats supérieurs aux attentes, portés par une demande précoce pour sa gamme d'iPhone 18 Pro et par des hausses de prix qui ont contribué à compenser la hausse des coûts des puces mémoire. Le titre est resté pratiquement inchangé après la publication du rapport.

L'action Amazon AMZN.O a progressé de 2,2 %, tandis que celle de Tesla TSLA.O a gagné 1 %.

Le Dow Jones a terminé en hausse lundi, et en début de séance, le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lors de cette première journée de cotation du mois de novembre.

En octobre, le Nasdaq a reculé de 5,3 % sur le mois, à la suite d’une vague de ventes vendredi liée aux craintes que les dépenses massives consacrées aux infrastructures d’IA ne dépassent la génération de trésorerie à court terme.

Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma, a averti que les investisseurs restaient préoccupés par le rythme des dépenses en matière d’IA.

« Les entreprises doivent prendre conscience qu’il y a une limite à ce qu’elles peuvent dépenser et à ce que cela signifie en termes de création de valeur pour les actionnaires. À un certain stade, il n’y a plus de valeur ajoutée, seulement des dépenses », a déclaré M. Dollarhide.

Le S&P 500 a reculé de 0,51 % pour clôturer la séance à 7 541,40 points.

Le Nasdaq a reculé de 1,07 % à 25 164,32 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,41 % à 51 983,98 points.

Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des biens de consommation discrétionnaires

.SPLRCD , en hausse de 2,25 %, suivi par celui des matériaux

.SPLRCM , qui a gagné 1,83 %. L’indice de l’énergie .SPNY a reculé de 4 %.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement important, avec 18,8 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 17,3 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.

Oracle ORCL.N a chuté de près de 9 % après que des documents réglementaires ont révélé que le fournisseur d’infrastructures cloud prévoyait de lever 20 milliards de dollars par le biais d’une émission obligataire et d’une vente d’actions, soulignant les inquiétudes des investisseurs quant au fait que les dépenses financées par l’endettement pourraient devenir plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent.

Le sentiment à l’égard des entreprises liées à l’IA est resté instable après qu’un dossier d’introduction en bourse modifié a révélé que la perte nette d’Anthropic s’était fortement réduite au troisième trimestre, tandis que son chiffre d’affaires avait bondi en prévision d’une éventuelle cotation.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 13 % après que le fabricant de puces a annoncé le rachat du fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 115 milliards de dollars , dette comprise. Lumentum a reculé de 18,6 %.

Intel INTC.O a chuté de 8,8 %, prolongeant ainsi la baisse de 29 % enregistrée vendredi après avoir annoncé un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux estimations du marché et déclaré ne pas s’attendre à un flux de trésorerie positif cette année.

Palantir PLTR.O a reculé de 3,1 % avant la publication de son rapport trimestriel après la clôture.

Le fabricant de puces AMD AMD.O a chuté de 7,5 % avant la publication de son rapport trimestriel mardi.

Les bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre devraient progresser de plus de 30 % en glissement annuel, les poids lourds de l’IA représentant une grande partie de cette hausse, selon les données de LSEG.

Suite à la récente baisse de Wall Street, le S&P 500 se négocie à environ 19 fois les bénéfices attendus, soit sa valorisation la plus faible depuis 2023.

Les investisseurs se sont également intéressés aux élections de mi-mandat américaines de mardi, qui détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump.

Les sondages suggèrent que les démocrates devraient remporter la Chambre des représentants. Le résultat au Sénat est moins clair. Les républicains ont contrôlé les deux chambres du Congrès au cours des deux premières années du dernier mandat de Trump.

Par ailleurs, les données publiées par l' ont montré que l'activité manufacturière américaine s'était redressée en octobre, dans un contexte de demande intérieure solide.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été deux fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 112 nouveaux plus hauts et 323 nouveaux plus bas.