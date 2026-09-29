Le S&P 500 stagne, la hausse des rendements obligataires venant contrebalancer l'optimisme du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,17 %, le S&P et le Nasdaq restent stables

* Au moins six responsables de la Fed s'exprimeront au cours de la journée

* CarMax bondit après avoir annoncé une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Shashwat Chauhan et Tharuniyaa Lakshmi

L'indice de référence S&P 500 est resté stable mardi, la hausse des rendements des obligations d'État ayant pesé sur l'appétit pour le risque et contrebalancé les gains des valeurs liées à l'IA, portées par l'optimisme suscité par le projet d'introduction en bourse d'Anthropic.

Le rendement de l' US10YT=RR , l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans, a grimpé à 5,078 % — proche de son plus haut niveau depuis 2007 —, renforçant les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire.

Les cours du pétrole ont reculé, mais les craintes que l’inflation liée à l’énergie n’oblige les banques centrales à maintenir leurs taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps ont pesé sur les actifs risqués.

Le président américain Donald Trump a déclaré plus tôt qu’il n’avait rien proposé à l’Iran pour mettre fin à la guerre, réfutant ainsi les informations parues dans la presse e selon lesquelles il serait disposé à accorder un certain allègement des sanctions.

À 10 h 18 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 88,11 points, soit 0,17 %, à 51 393,40. Le S&P 500 .SPX a reculé de 0,24 point à 7 683,45 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 1,13 point à 26 821,51 — les deux indices restant pratiquement inchangés.

Six des onze secteurs du S&P 500 ont perdu du terrain — le secteur de la santé .SPXHC étant le plus grand frein, avec une baisse de 0,8 %.

Les fabricants de puces électroniques ont contribué à compenser ces baisses en regagnant un peu de terrain après la forte chute de la séance précédente. L’indice plus large des puces électroniques de Philadelphie .SOX a grimpé de 2,1 %.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont affiché des résultats mitigés. Meta Platforms

META.O et Nvidia NVDA.O ont progressé, tandis que Microsoft

MSFT.O et Apple AAPL.O ont reculé d’environ 1 % chacune.

Les valeurs technologiques étaient au centre de l’attention, le prospectus d’introduction en bourse d’Anthropic ayant montré que ce laboratoire spécialisé dans l’IA avait connu une forte croissance au cours de l’année écoulée, mais avait également enregistré des pertes plus importantes. La société vise une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, ce qui pourrait établir une référence quant à la manière dont Wall Street évalue les leaders du secteur de l’IA.

« Le marché est en quelque sorte dans une phase d’attente », a déclaré Newton Jones, de Zizmer-Jones Private Wealth Management Group chez Steward Partners. « La croissance des bénéfices a été phénoménale, mais les attentes sont extrêmement élevées et une grande partie des bonnes nouvelles est déjà prise en compte dans les cours. »

Le thème de l’IA, qui a alimenté la majeure partie de la hausse boursière depuis octobre 2022, reste crucial. Les déclarations du directeur général d’OpenAI, Sam Altman, lors de l’événement DevDay organisé par la société plus tard dans la journée, seront suivies de près par les investisseurs.

Du côté des données, le nombre d’offres d’emploi a reculé à 7,079 millions en août, selon un rapport du ministère américain du Travail. Parallèlement, l’indice de confiance des consommateurs pour septembre s’est établi à 81,9, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 89,2.

Les données économiques font l’objet d’une attention croissante, la Réserve fédérale ayant réduit ses commentaires sur les perspectives de politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh. Selon l’outil CME FedWatch, les traders estiment actuellement à 70 % la probabilité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt en octobre.

Au moins six responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent prendre la parole mardi.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, le distributeur de voitures d’occasion CarMax KMX.N a bondi de 7,8 % après avoir annoncé une hausse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre.

Fair Isaac Corp FICO.N , société spécialisée dans l’évaluation de la solvabilité, a chuté de 23,1 % après que Bill Pulte, directeur de l’Agence fédérale de financement du logement, a déclaré que Fannie Mae et Freddie Mac allaient adopter une grille tarifaire unique.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,08 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,09 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 23 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux plus hauts et 128 nouveaux plus bas.