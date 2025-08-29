Le S&P 500 s'éloigne de ses records, Dell et Nvidia chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les échanges de l'après-midi)

Les États-Unis annoncent des dépenses de consommation solides pour le mois de juillet

Dell et Marvell chutent après des prévisions trimestrielles peu encourageantes

Caterpillar chute après avoir prévu des droits de douane plus élevés pour 2025

S&P 500 -0,68%, Nasdaq -1,18%, Dow -0,27%

par Johann M Cherian et Noel Randewich

Le S&P 500 s'est éloigné de ses records vendredi, avec des pertes pour Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs ont analysé les données sur l'inflation montrant que les tarifs douaniers ont commencé à se répercuter sur les prix. Dell DELL.N a chuté de 9,4 % et a été l'une des plus fortes baisses du S&P 500 après que les coûts de fabrication élevés des serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle et l'intensification de la concurrence aient éclipsé les prévisions optimistes de l'entreprise concernant la demande d'infrastructures d'intelligence artificielle. L'indice S&P 500 du secteur technologique .SPLRCT a perdu 1,7 %. Nvidia NVDA.O a perdu 3,3 %, en baisse pour la troisième journée consécutive. Le rapport trimestriel du poids lourd de l'intelligence artificielle , publié mercredi, n'a pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, mais a confirmé que les dépenses liées à l'infrastructure de l'intelligence artificielle restent élevées.

"Aujourd'hui, il s'agit simplement d'une faiblesse dans le haut du marché, dans la technologie", a déclaré Zachary Hill, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord. "Ce n'est pas la première fois que nous nous inquiétons du surinvestissement dans l'intelligence artificielle, du manque d'opportunités de monétisation, etc Les dépenses de consommation aux États-Unis ont connu leur plus forte augmentation en quatre mois en juillet, tandis que l'inflation des services s'est accélérée, mais les économistes ne croient pas que les signes d'une forte demande intérieure empêcheront la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt le mois prochain, dans un contexte d'assouplissement des conditions du marché du travail. Le rapport du département du commerce de vendredi a montré de légères pressions sur les prix dues aux droits de douane sur les importations. Une exemption tarifaire américaine pour les importations de colis d'une valeur inférieure à 800 dollars a également pris fin vendredi, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les entreprises et, par conséquent, pour les consommateurs.

Les opérateurs s'attendent généralement à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre.

"Même si nous constatons une hausse de l'inflation, ce qui semble être le cas, la Fed pourrait ne pas en tenir compte, étant donné que cette hausse sera liée aux droits de douane et qu'elle sera temporaire", a déclaré Jim Smigiel, directeur des investissements chez SEI.

Le marché boursier américain sera fermé lundi pour la fête du travail.

Les attentes de réduction des taux d'intérêt ont contribué à mettre l'indice de référence S&P 500 et le Dow Jones sur la voie d'un quatrième mois consécutif de hausse, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, était sur le point d'enregistrer sa cinquième hausse mensuelle consécutive. Les actions américaines d'Alibaba BABA.N ont grimpé de 13 % et ont été parmi les plus échangées à Wall Street après que la société chinoise a fait état d'une croissance trimestrielle plus forte que prévu dans son activité d'informatique dématérialisée , stimulée par la demande liée à l'intelligence artificielle.

Le S&P 500 était en baisse de 0,68% à 6 457,45 points après avoir atteint un record de clôture jeudi.

Le Nasdaq a reculé de 1,18 % à 21 448,87 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,27 % à 45 513,35 points. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, candidat au poste le plus élevé de la banque centrale, a déclaré jeudi qu'il souhaitait commencer à réduire les taux le mois prochain, conformément aux appels du président Donald Trump 'à réduire les coûts d'emprunt.

L'indice Russell 2000 .RUT des petites entreprises a reculé de 0,6 % vendredi et était en passe de réaliser un gain de près de 7 % en août. Une audience sur la tentative de Trump de renvoyer le gouverneur de la Réserve fédérale Lisa Cook s'est terminée vendredi sans décision immédiate de la part du juge chargé de cette bataille juridique sans précédent, ce qui signifie que le responsable de la politique de la banque centrale américaine restera en place pour le moment. Le fabricant de puces Marvell MRVL.O a chuté de 18% après avoir annoncé des revenus trimestriels inférieurs aux attentes. Caterpillar CAT.N a perdu environ 4%, un jour après que le fabricant d'équipements lourds ait prévu des dépenses plus élevées liées aux tarifs pour 2025.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 1,2 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets et aucun nouveau creux; le Nasdaq a enregistré 68 nouveaux sommets et 61 nouveaux creux.