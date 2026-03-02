Le S&P 500 reste stable, les gains technologiques compensant les craintes d'un conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en baisse de 0,20 %, S&P 500 en baisse de 0,05 %, Nasdaq en hausse de 0,22 %

* Les valeurs des compagnies aériennes et des croisières sont touchées, les valeurs de la défense augmentent

* Les valeurs technologiques compensent les pertes du marché général

* Un consortium dirigé par BlackRock va acquérir AES Corp pour 33,4 milliards de dollars

(Mises à jour tout au long de l'article, ajout de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

L'indice de référence S&P 500 est resté stable lundi , les gains des valeurs technologiques ayant compensé les pertes du marché général dues aux craintes qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient ne perturbe les routes commerciales mondiales et ne ravive les pressions inflationnistes.

Les secteurs les plus touchés ont été les compagnies aériennes, qui ont interrompu les vols , tandis que plusieurs installations pétrolières et gazières au Moyen-Orient ont arrêté la production , ce qui a fait grimper les prix dubrut de plus de 8 %.

Delta DAL.N et United Airlines UAL.O ont chutéde plus de 2,5 % chacune, tandis que les titres de croisières sensibles au prix du brut, tels que Carnival CCL.N , ont perdu 8 % etNorwegian Cruise NCLH.N a chuté de plus de 10 %.

Contrebalançant ces pertes, Nvidia NVDA.O a gagné 2,8 % et Microsoft MSFT.O a grimpé de 1,7 %, se remettant des fortes baisses du mois dernier. Ces gains ont permis au S&P 500 et au Nasdaq de réduire leurs pertes après avoir brièvement atteint des plus bas de deux semaines plus tôt dans la session.

Les valeurs de la défense ont également été stimulées, avec Lockheed Martin LMT.N en hausse de 2,5% et Palantir PLTR.O en hausse de 5,6%.

"En cas de nervosité, les gens se tournent vers les leaders du marché. Il est évident qu'ils vont se tourner vers les valeurs de défense, mais ils recherchent également le leadership et les entreprises qui sont solides avec des bilans profonds", a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable du négoce d'actions chez Themis Trading.

La géopolitique est sous les feux de la rampe après que des frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël sur l'Iran au cours du week-end ont tué le chef suprême de Téhéran. Israël a lancé des attaques en représailles à des frappes aériennes de l'Iran et des militants du Hezbollah au Liban, renforçant les craintes que le conflit ne s'étende davantage dans la région.

Le président Donald Trump a également déclaré à CNN

que la "grande vague" était encore à venir, bien que certains pays du Moyen-Orient fassent pression sur les alliés des États-Unis pour qu'ils mettent rapidement fin à la guerre.

"Pour l'instant, le marché semble penser qu'il s'agit d'un événement relativement court et qu'il ne prendra pas des années, et il semble le prendre à bras-le-corps", a déclaré M. Saluzzi.

A 11:42 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 96,59 points, ou 0,20%, à 48 881,33, le S&P 500 .SPX a perdu 3,29 points, ou 0,05%, à 6 875,59 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 52,06 points, ou 0,22%, à 22 718,73.

Huit des secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, l'énergie .SPNY s'écartant de la tendance avec une hausse de 1,8%.

L'indicateur de la peur à Wall Street, le CBOE VIX .VIX , s'est éloigné d'un pic de trois mois atteint plus tôt dans la journée et a gagné 1,45 point à21,31.

Les marchés ont déjà été ébranlés par les inquiétudes concernant les perturbations de l'IA, les inquiétudes concernant le crédit privé et l'incertitude de la politique commerciale - des facteurs qui ont conduit le S&P 500 et le Nasdaq à leurs plus fortes baisses mensuelles depuis mars 2025.

Une hausse durable des prix du pétrole menace d'amplifier les pressions inflationnistes, alors que les dernières données montrent que les tarifs douaniers américains ont fait grimper les prix des intrants sur le site en février.

Ohsung Kwon, de Wells Fargo, a averti que le S&P 500 pourrait tomber à 6 000 points, soit près de 13 % en dessous de sa dernière clôture, si le pétrole brut dépasse les 100 dollars le baril, avec un impact potentiel de 1,3 % sur les bénéfices.

Sur le front des bénéfices, Norwegian Cruise a prévu un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street.

AES Corp AES.N a chuté de 17,3% après qu'un consortium dirigé par BLK.N Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, et la société d'investissement EQT AB

EQTAB.ST ont accepté d'acquérir la société de services publics pour 33,4 milliards de dollars, avec une décote par rapport à sa dernière clôture.

Les valeurs cryptographiques Coinbase COIN.O et Strategy

MSTR.O ont augmenté de plus de 5 % chacune grâce à la hausse du bitcoin BTC= .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse avec un ratio de 1,46 contre 1 sur le NYSE et de 1,33 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 51 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux sommets et 153 nouveaux creux.