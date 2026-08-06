Le S&P 500 reste stable, la faiblesse des secteurs des semi-conducteurs et des logiciels contrebalançant les hausses observées dans l'ensemble du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Western Digital et SanDisk en baisse malgré des prévisions optimistes

* AppLovin recule après des chiffres d'affaires du deuxième trimestre inférieurs aux estimations

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,08 %, le S&P en hausse de 0,08 %, le Nasdaq en baisse de 0,05 %

(Dernières informations à l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 est resté stable jeudi dans un contexte de forte volatilité, les valeurs technologiques reculant alors que les prévisions optimistes de Western Digital et Sandisk n’ont pas réussi à convaincre, contrebalançant ainsi les gains enregistrés dans d’autres secteurs.

La société de stockage de données Western Digital

WDC.O a perdu18,5 % et le fabricant de puces mémoire Sandisk SNDK.O a chutéde 11,3 % en début de séance, après avoir respectivement bondi de 200 % et 400 % cette année. Les deux entreprises prévoient un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes, misant sur une forte demande liée à l’intelligence artificielle.

« Les attentes sont tout simplement incroyables et les puces ont tellement bien performé cette année jusqu’en juin qu’on assiste simplement à un certain ajustement sur le marché », a déclaré Hank Smith, directeur et responsable de la stratégie d’investissement chez Haverford Trust.

Le secteur a globalement subi des pressions, les actions d’Intel INTC.O et d’AMD AMD.O étant en baisse, tandis que l’indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX reculait de 1,5 %.

Les valeurs logicielles ont également affiché une faiblesse, celles d’ Atlassian TEAM.O , de Salesforce CRM.N , d’ Adobe

ADBE.O et de Zscaler ZS.O ayant toutes fortement chuté à la suite de la publication des résultats de quelques entreprises du secteur.

AppLovin APP.O a chutéde 17,4 %, la plateforme de marketing n’ayant pas atteint les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires trimestriel, tandis que Datadog DDOG.O a perdu16,7 % après que la société de sécurité cloud a annoncé qu’elle s’attendait à ce que la croissancede son chiffre d’affaires ralentisse au troisième trimestre.

Le reste du marché, quant à lui, était globalement en hausse, neuf des onze secteurs du S&P affichant des gains. Les secteurs de l’énergie .SPNY , des biens de consommation de base

.SPLRCS et de la santé .SPXHC étaient en tête des hausses.

Parker-Hannifin PH.N a progressé de 8,5 %, l’entreprise spécialisée dans les technologies de mouvement et de contrôle ayant annoncé des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations, tandis que le producteur de lithium Albemarle ALB.N a gagné 6,7 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels .

Les valeurs de très grande capitalisation ont pour la plupart progressé, Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O gagnant chacune environ 1 %.

SpaceX SPCX.O a progressé de 2 % à la veille de l’expiration du premier délai de blocage des actions du conglomérat spatial après son introduction en bourse. Le groupe plus large des valeurs liées à l’IA a montré des signes de ralentissement après une phase de hausse.

Les solides résultats publiés par les leaders technologiques au cours de cette saison de publication des comptes ont redonné confiance aux investisseurs quant à la rentabilité des investissements dans l’IA, ce qui a permis à l’indice de référence S&P 500 .SPX et à l’indice des valeurs vedettes Dow

.DJI de retrouver leurs plus hauts historiques en début de semaine.

Le Nasdaq .IXIC se situe à environ 3 % de son plus haut historique, après s'être redressé par rapport aux plus bas de la semaine dernière, qui avaient vu l'indice frôler une correction.

À 9 h 37 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 44,19 points, soit 0,08 %, à 54 393,31, le S&P 500 .SPX gagnait 5,82 points, soit 0,08 %, à 7 729,37 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 14,59 points, soit 0,05 %, à 26 350,26.

Les cours du Brent LCOc1 ont évolué dans une fourchette étroite , avoisinant les 80 dollars le baril, les marchés étant à l’affût du moindre signe d’accord entre l’Iran et les États-Unis. Un accord proposé entre l’Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le golfe via le détroit d’Ormuz, ont indiqué des sources à Reuters.

Par ailleurs, les données ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a légèrementaugmenté la semaine dernière. Cette information intervient avant la publication, vendredi, des chiffres de l’emploi non agricole pour le mois de juillet.

Le rapport sur l’emploi de vendredi pourrait s’avérer déterminant pour évaluer la trajectoire future des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, ces données suscitant davantage d’attention depuis que le nouveau président, Kevin Warsh, a revu à la baisse ses indications prospectives.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,07 fois plus nombreux que ceux en baisse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,39 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 72 nouveaux plus hauts et 30 nouveaux plus bas.