Le S&P 500 reste pratiquement inchangé alors que les investisseurs se détournent des placements risqués liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les échanges boursiers de l'après-midi)

* TSMC fait preuve de prudence pour 2027 après un sixième trimestre consécutif de bénéfices records

* Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre

* S&P 500 +0,02 %, Nasdaq -0,43 %, Dow +0,88 %

par Noel Randewich et Sruthi Shankar

Le S&P 500 est resté pratiquement inchangé jeudi, se remettant d’une baisse enregistrée plus tôt dans la journée, les investisseurs, inquiets pour les valeurs liées à l’IA, s’étant tournés vers Eli Lilly, UnitedHealth et d’autres titres du secteur de la santé et de la consommation.

Les performances des valeurs technologiques ont été mitigées, les investisseurs scrutant de près les entreprises liées à l’IA dont l’endettement les rend vulnérables à la hausse des taux d’intérêt.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a gagné 4,6 %, UnitedHealth UNH.N a progressé de 3,6 % et Walmart WMT.N a grimpé de 2 % après des relèvements de notation par la Deutsche Bank. Ces trois sociétés ont largement contribué à la modeste hausse du S&P 500 sur la séance.

Broadcom AVGO.O et Nvidia NVDA.O ont chacune reculé de plus de 1 % après que le fabricant de puces TSMC 2330.TW a émis des prévisions prudentes pour 2027, bien qu’il ait annoncé un sixième bénéfice trimestriel record consécutif grâce à une forte demande liée à l’intelligence artificielle.

Dell Technologies DELL.N a chuté de plus de 8 % et Hewlett Packard Enterprise HPE.N a reculé de 5,8 %, les deux fabricants de serveurs prolongeant ainsi les fortes baisses enregistrées lors de la séance précédente, liées aux inquiétudes concernant les entreprises du secteur de l’IA exposées à une hausse des coûts d’emprunt.

Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui de la santé .SPXHC , en hausse de 2,36 %, suivi par celui des matériaux .SPLRCM , qui a gagné 1,42 %.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a reculé mais est resté proche de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs années, les investisseurs s'inquiétant de l'inflation liée aux prix élevés du pétrole.

« Le coût de financement de tout, qu'il s'agisse d'une maison individuelle neuve ou d'un gigantesque centre de données, augmente, ce qui a des répercussions sur de nombreux secteurs du marché boursier », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management. « Les actions les plus performantes aujourd'hui sont celles des entreprises non cycliques et défensives. »

L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie ( .SOX ) a reculé d’environ 2,5 %, s’orientant ainsi vers une septième baisse consécutive.

Le S&P 500 affichait en dernier lieu une hausse de 0,02 %, à 7 720,35 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,43 % à 26 577,25 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,88 % à 52 074,56 points.

Après avoir atteint un niveau record la semaine dernière, le S&P 500 affiche toujours une hausse de près de 13 % en 2026, cette progression étant principalement alimentée par les valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Le S&P 500 se négocie à environ 19 fois les bénéfices attendus, soit près de son plus bas niveau depuis 2023. La valorisation relativement faible de l’indice en termes de ratio cours/bénéfice suggère que les investisseurs anticipent une fin éventuelle de la croissance massive des bénéfices alimentée par les poids lourds de l’IA, a déclaré M. Ellerbroek.

Les données publiées jeudi ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient enregistré en septembre leur plus forte hausse en quatre ans et demi, dans un contexte de hausse des coûts des biens et des services, ce qui constitue le dernier signe en date d’une inflation qui s’étend au-delà des produits énergétiques.

Les données sur l'inflation à la consommation, publiées mercredi et supérieures aux prévisions , ont alimenté les anticipations de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, contribuant ainsi à une vague de ventes à Wall Street.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs sur les taux d’intérêt tablent désormais sur une probabilité de 67 % que la Fed relève ses taux d’intérêt lors de sa réunion de décembre, contre 62 % mercredi.

L'action Rocket Lab RKLB.O a chuté de 10 % après que l'entreprise spatiale a annoncé que le lancement inaugural de sa nouvelle fusée Neutron, plus grande, avait été reporté à l'année prochaine.

Le titre FMC FMC.N a chuté de 34 % après que l’entreprise agrochimique a fortement revu à la baisse ses prévisions pour le troisième trimestre.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 2,6 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux plus hauts et aucun nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 57 nouveaux plus hauts et 368 nouveaux plus bas.