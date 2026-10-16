Le S&P 500 reste modéré, les gains des banques compensant les inquiétudes liées à l'IA

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

L'indice de référence S&P 500 a affiché une évolution modérée vendredi, les craintes concernant des failles dans le secteur de l'IA ayant pesé sur les valeurs des semi-conducteurs, tandis que les hausses enregistrées par les banques ont limité les baisses globales.

Le sous- .SPLRCT « technologies de l'information » du S&P 500 a été le principal frein à l'indice, avec une baisse de 0,9 %. , soutenu par Nvidia (CoreWeave CRWV.O ), a reculé de 7,6% en raison des inquiétudes persistantes concernant l'endettement de cet opérateur de centres de données. Ses obligations ont fait l'objet d'une forte vente cette semaine, poussant les rendements au-delà de 15%.

D'autres entreprises du secteur du « néocloud », Nebius Group NBIS.O et Iren IREN.O , ont chacune reculé de plus de 5,5%.

Le secteur des semi-conducteurs a encore perdu du terrain, Micron Technology MU.O reculant de 3,9 % et Advanced Micro Devices .AMD de 3,3 %. L'indice global des puces électroniques

.SOX a perdu 1,8 %, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur huit séances depuis la vague de ventes massives du « Jour de la Libération » en avril 2025.

La plupart des valeurs à très forte capitalisation étaient également en baisse, Alphabet GOOGL.O et Meta META.O reculant chacune de 1 % et pesant sur le secteur des services de communication .SPLRCL . Ces pertes ont exercé une pression sur le Nasdaq.

Le recul des valeurs du secteur des puces mémoire en début de semaine, lié à la montée des craintes face à la concurrence chinoise et aux inquiétudes concernant la dette de CoreWeave, « a fourni aux investisseurs un prétexte pour réduire leur exposition à toutes les entreprises liées à l'IA », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

« Une certaine prudence persiste. S'il s'agit simplement d'une légère prise de bénéfices après le rebond d'hier, ou de quelque chose de plus grave… seul le temps le dira », a ajouté M. Morrison.

Venant s'ajouter aux inquiétudes concernant le financement de l'IA, certains investisseurs actuels et potentiels d'Anthropic envisagent une valorisation inférieure pour la société lors de sa prochaine introduction en bourse, a rapporté Reuters, citant des sources proches du dossier.

À 10 h 24 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 221,78 points, soit 0,43 %, à 52 401,89, tandis que le S&P 500 .SPX reculait de 7,30 points, soit 0,09 %, à 7 736,76 et que le Nasdaq Composite .IXIC perdait 185,88 points, soit 0,70 %, à 26 527,14.

En revanche, la plupart des autres secteurs du S&P 500 ont progressé. Le secteur des matériaux .SPLRCM a enregistré la plus forte hausse en pourcentage, avec une progression de 1,6 %, tandis que celui des services financiers .SPSY a gagné 1,1 %.

Les hausses enregistrées par Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont propulsé le Dow Jones à son plus haut niveau depuis plus d'un mois.

Tesla TSLA.O a légèrement progressé après avoir dévoilé un Roadster redessiné , propulsé par des propulseurs de type fusée, développés en collaboration avec SpaceX.

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à afficher des pertes hebdomadaires, la chute provoquée par l'IA, les résultats bancaires mitigés et les données sur l'inflation ayant pesé sur le moral des investisseurs tout au long de la semaine. Le Dow, quant à lui, s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire.

Les rapports sur l'inflation des prix à la consommation et à la production, plus élevés que prévu cette semaine, ont confirmé que les pressions sur les prix s'étendent au-delà des produits énergétiques.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a également souligné qu'une forte hausse des dépenses alimentait l'inflation, mais que l'économie américaine restait résiliente et bénéficiait d'un boom des investissements lié à l'IA.

Les marchés s'attendent de plus en plus à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

Entre autres, Varonis Systems VRNS.O a grimpé de 2,8 % après que Proofpoint, filiale de Thoma Bravo, a accepté de racheter cette société spécialisée dans la sécurité des données dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'un montant de 6,3 milliards de dollars .

Netflix NFLX.O a nommé jeudi Peter Rice, ancien dirigeant de Disney, au poste de directeur des contenus. Son titre a reculé de 2,3 %.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,87 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,12 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux plus hauts et 119 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))