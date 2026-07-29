Le S&P 500 recule après que la Fed a maintenu ses taux inchangés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations suite à la décision de la Fed sur les taux d'intérêt)

* La Fed maintient son taux directeur inchangé

* Résultats de Meta et Microsoft attendus après la clôture

* Ford en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

* S&P 500: -0,24 %, Nasdaq: +0,03 %, Dow: -1,30 %

par Noel Randewich

Le S&P 500 est resté en baisse mercredi après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, tandis que les valeurs des fabricants de puces liées à l'IA ont prolongé leur récente tendance baissière dans l'attente des résultats trimestriels de Microsoft et de Meta Platforms.

La décision largement attendue de la Fed de maintenir le taux d'intérêt de référence dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % a suscité des dissidences de la part de trois des douze membres du Comité fédéral de l'open market (FOMC), chargé de la politique monétaire, qui « préféraient » une hausse d'un quart de point de pourcentage lors de cette réunion.

Avant l’annonce de la Fed, l’indice de référence S&P 500 .SPX a atteint son plus bas niveau en un mois, tandis que le Nasdaq

.IXIC , à forte composante technologique, a perdu jusqu’à 9 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin.

Les investisseurs s’attendaient pour la plupart à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés. L’inflation se situe au-dessus de l’objectif de la banque centrale depuis plus de cinq ans, et jusqu’au mois dernier, elle s’accélérait sous l’effet de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait grimper les prix mondiaux des carburants et des denrées alimentaires.

« Le maintien des taux est, selon nous, la décision appropriée. Nous sommes prudemment optimistes quant à l'évolution de l'inflation et, en l'absence de données déclencheuses, il n'y a aucun mal à gagner du temps au moins jusqu'en septembre », a déclaré Christopher Hodge, économiste en chef pour les États-Unis chez Natixis. L’ MSFT.O de Microsoft a progressé de près de 1 % et celui de Meta Platforms META.O de 0,8 %, les deux sociétés devant publier leurs résultats trimestriels après la clôture. Leurs actions sont en baisse en 2026, les investisseurs s’interrogeant sur la viabilité de l’explosion de leurs dépenses en matière d’IA.

Les investisseurs craignent que les grandes entreprises américaines ne renforcent leur réseau d’investissements liés à l’IA et ne continuent d’injecter des milliards dans cette technologie émergente au détriment de leur flux de trésorerie disponible.

Dans le même temps, la concurrence chinoise s’intensifie, tant dans la course au développement de puces de pointe que dans le déploiement par les entreprises chinoises de modèles d’IA moins coûteux.

000660.KS Les fabricants de puces liés à l’IA ont aggravé leurs pertes récentes après que les bénéfices trimestriels de SK Hynix, qui avaient été multipliés par six, se sont révélés inférieurs aux attentes élevées des investisseurs , entraînant une chute de 10 % du cours de l’action de la société sud-coréenne.

L’indice PHLX des puces électroniques .SOX a reculé de 2,2 %, atteignant son plus bas niveau depuis début mai.

Vertiv VRT.N , société spécialisée dans les infrastructures d’IA, a chuté de 15 % après avoir manqué les prévisions de chiffre d’affaires trimestriel . Le S&P 500 a reculé de 0,24 % à 7 410,98 points.

Le Nasdaq a progressé de 0,03 % à 24 885,34 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average reculait de 1,30 % à 52 062,32 points.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s'attendent en moyenne à ce que les bénéfices agrégés du S&P 500 au deuxième trimestre bondissent de 40 % par rapport à l'année dernière, les valeurs liées à l'IA représentant une grande partie de cette croissance.

Grâce à ces prévisions de bénéfices solides et au récent recul de Wall Street, le S&P 500 se négocie désormais à environ 20 fois les bénéfices attendus, soit juste au-dessus de sa moyenne sur dix ans, qui s’établit à 19, selon les données de LSEG.

Ford Motor F.N a progressé de 4 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année. Le fabricant de solutions de chauffage, ventilation et climatisation Lennox LII.N a chuté de près de 19 %après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel. Visa V.N a progressé de près de 1 % après que la société a dépassé les estimations concernant son bénéfice trimestriel, grâce à la demande de voyages stimulée par la Coupe du monde.