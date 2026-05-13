Le S&P 500 recule alors que les chiffres élevés de l'inflation laissent présager un maintien des taux

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* Indices: le Dow Jones recule de 0,5 %, le S&P 500 de 0,19 %, le Nasdaq reste stable

* Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré en avril leur plus forte hausse en quatre ans

* Les services publics et l'immobilier ont mené les baisses sectorielles

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Ragini Mathur, Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 s'est encore éloigné de ses plus hauts historiques mercredi, les prix à la production plus élevés que prévu ayantrenforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait une politique monétaire restrictive tout au long de l'année. Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril, enregistrant leur plus forte hausse depuis début 2022, ce qui constitue le dernier signe en date d'une accélération de l'inflation dans le contexte de la guerre avec l'Iran. Ces données interviennent au lendemain de la publication de l'inflation à la consommation aux États-Unis, qui a enregistré en avril sa plus forte hausse depuis trois ans et a fait chuter le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC de leurs plus hauts historiques. « Ces données sont très préoccupantes en termes d'inflation et signifient tout simplement que M. (Kevin) Warsh ne devrait pas baisser les taux de sitôt, et peut-être même pas avant la fin de l'année », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Les traders s'attendent désormais à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés tout au long de l'année et estiment à 34,3 % la probabilité d'une hausse des taux d'ici décembre, contre environ 15 % il y a une semaine, selon l'outil CME FedWatch. Les marchés s'attendent à une banque centrale potentiellement plus restrictive sous la direction de Kevin Warsh, dont la nomination au conseil d'administration a été confirmée mardi par le Sénat et qui pourrait être approuvé à la présidence dès mercredi. Le mandat de Jerome Powell prend fin vendredi. Dans le même temps, le président Donald Trump a atterri à Pékin accompagné d'une délégation comprenant notamment Jensen Huang de Nvidia et Elon Musk, après s'être engagé à exhorter le président chinois Xi Jinping à « s'ouvrir » aux entreprises américaines au début de leur sommet de deux jours. Trump avait déclaré avant ce sommet à enjeux élevés qu'il ne s'attendait pas à ce qu' demande à Xi de contribuer à résoudre le conflit avec Téhéran.

Les cours du pétrole sont restés stables ce jour -là après avoir progressé pendant trois séances consécutives, les investisseurs attendant des nouvelles concernant l'Iran.

Wall Street craint qu'un conflit prolongé ne maintienne les prix de l'énergie à un niveau élevé, ce qui accentuerait les pressions inflationnistes et compliquerait les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

À 9 h 45 (heure de l'Est),l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 249,05 points, soit 0,50 %, à 49 511,51, le S&P 500 .SPX a perdu 13,91 points, soit 0,19 %, à 7 387,05 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 3,40 points, soit 0,01 %, à 26 091,60. Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé dans le rouge, le secteur des services publics du S&P 500 .SPLRCU menant la baisse avec un recul de 1,6 %. La vague de ventes de titres du secteur des semi-conducteurs, qui avait pesé sur les marchés lors de la séance précédente, s'est stabilisée mercredi . L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 1,7 %. Parmi les autres titres en vue, Nebius Group NBIS.O a bondi de 10 % après quela société spécialisée dans le cloud et l'IA ait annoncé une multiplication par près de huit de son chiffre d'affaires trimestriel. Plus tôt dans la journée, Morgan Stanley a relevé son objectif annuel pour l'indice S&P 500 de 7 800 à 8 000 points, estimant que les actions américaines disposaient d'une marge de progression suffisante, les entreprises continuant d'afficher de solides résultats. Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,39 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,89 pour 1 au Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 32 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 55 nouveaux plus hauts et 118 nouveaux plus bas.