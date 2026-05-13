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Les Bourses européennes terminent dans le vert
information fournie par AFP 13/05/2026 à 17:52

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi en attendant de nouveaux développements sur le conflit au Moyen-Orient et profitant d'un engouement autour des valeurs de la tech.

La Bourse de Paris a gagné 0,35%, Francfort a pris 0,76%, Milan 1,00% et Londres 0,58%, d'après les données définitives.

Euronext CAC40

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