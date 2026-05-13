Wall Street ouvre en ordre dispersé, entre inflation et rebond de la tech

Un opérateur à la Bourse de New York le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert mitigée mercredi, accueillant avec une certaine crispation un bond plus marqué qu'attendu de l'inflation côté producteurs en avril, tout en profitant d'un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,36%, le Nasdaq prenait 0,20% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,04%.

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