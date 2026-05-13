 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en ordre dispersé, entre inflation et rebond de la tech
information fournie par AFP 13/05/2026 à 17:47

Un opérateur à la Bourse de New York le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un opérateur à la Bourse de New York le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert mitigée mercredi, accueillant avec une certaine crispation un bond plus marqué qu'attendu de l'inflation côté producteurs en avril, tout en profitant d'un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,36%, le Nasdaq prenait 0,20% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,04%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
407,520 USD NYSE -3,93%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 007,97 +0,35%
SOITEC
155,85 +7,71%
Pétrole Brent
106,15 -1,43%
HAFFNER ENERGY
0,1676 +23,24%
NANOBIOTIX
44,1 +9,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank