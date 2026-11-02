Le S&P 500 progresse ; Apple et Palantir s'apprêtent à publier leurs résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations sur les cours de l'après-midi)

* Oracle en baisse après l'annonce d'un plan visant à lever 20 milliards de dollars via un emprunt et une vente d'actions

* Apple recule avant la publication de ses résultats prévue après la clôture

* S&P 500 +0,25 %, Nasdaq +0,10 %, Dow +0,94 %

par Noel Randewich et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 a progressé lundi, les cours du pétrole ayant chuté sous l’effet de l’optimisme suscité par un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, tandis que l’action Apple reculait à l’approche de la publication des résultats trimestriels du fabricant de l’iPhone et que les investisseurs attendaient les élections de mi-mandat américaines prévues mardi.

Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont baissé et les cours du Brent LCOc1 ont chuté, l’Iran s’étant déclaré ouvert à des pourparlers de paix après huit mois de guerre au Moyen-Orient qui ont maintenu les prix de l’énergie à un niveau élevé et alimenté l’inflation.

L'action Amazon AMZN.O a bondi de près de 4 %, tandis que celle de Tesla TSLA.O a progressé de 1,8 %.

Apple AAPL.O a reculé de 2 % à l’approche de la publication de son rapport trimestriel après la clôture, les investisseurs se concentrant sur la hausse des coûts des puces mémoire.

Les hausses enregistrées lors de la première journée de cotation de novembre à Wall Street font suite à un mois d’octobre difficile. Le Nasdaq a chuté de 5,3 % sur le mois, à la suite d’une vague de ventes vendredi liée aux craintes que les dépenses massives consacrées aux infrastructures d’IA ne dépassent la génération de trésorerie à court terme.

Les hausses de lundi reflétaient une réaction de « rachat sur repli », a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma. Il a toutefois averti que les investisseurs restaient préoccupés par le rythme des dépenses en IA.

« Les entreprises doivent prendre conscience qu’il y a une limite à ce qu’elles peuvent dépenser et à ce que cela signifie en termes de création de valeur pour les actionnaires. À un certain stade, il n’y a plus de valeur ajoutée, seulement des dépenses », a déclaré M. Dollarhide.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par une hausse de 3,02 % du secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , suivie d’un gain de 2,26 % pour le secteur des matériaux .SPLRCM . L’indice de l’énergie .SPNY a reculé de 3,3 %.

Le S&P 500 a progressé de 0,25 % à 7 598,94 points.

Le Nasdaq a gagné 0,10 % à 25 462,99 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,94 % à 52 258,77 points.

Oracle ORCL.N a chuté de 5,2 % après que des documents réglementaires ont révélé que le fournisseur d’infrastructures cloud prévoyait de lever 20 milliards de dollars par le biais d’une émission obligataire et d’une vente d’actions, soulignant les inquiétudes des investisseurs quant au fait que les dépenses financées par l’endettement pourraient devenir plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent.

Le sentiment à l’égard des entreprises liées à l’IA est resté instable après qu’ un dossier d’introduction en bourse révisé a révélé que la perte nette d’Anthropic s’était fortement réduite au troisième trimestre, tandis que son chiffre d’affaires avait bondi en prévision d’une éventuelle cotation.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 10 % après que le fabricant de puces a annoncé le rachat du fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 115 milliards de dollars , dette comprise. Lumentum a chuté de 16 %.

Intel INTC.O a chuté de 6,3 %, prolongeant ainsi la baisse de 29 % enregistrée vendredi après avoir annoncé un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux estimations du marché et déclaré ne pas s’attendre à un flux de trésorerie positif cette année.

Palantir PLTR.O est resté pratiquement inchangé dans l’attente de son rapport trimestriel prévu après la clôture.

Le fabricant de puces AMD AMD.O a reculé de 4 % à la veille de la publication de son rapport trimestriel mardi.

Les bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre devraient progresser de plus de 30 % en glissement annuel, les poids lourds de l'IA représentant une grande partie de cette hausse, selon les données de LSEG.

Suite à la récente baisse de Wall Street, le S&P 500 se négocie à environ 19 fois les bénéfices attendus, soit sa valorisation la plus faible depuis 2023.

Les investisseurs se sont également intéressés aux élections de mi-mandat américaines de mardi, qui détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump.

Les sondages suggèrent que les démocrates devraient remporter la Chambre des représentants. Lerésultat au Sénat était moins clair. Les républicains ont contrôlé les deux chambres du Congrès au cours des deux premières années du dernier mandat de Trump.

Par ailleurs, les données ont montré que l'activité manufacturière américaine s'est redressée en octobre grâce à une demande intérieure solide.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 2,7 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux plus hauts et aucun nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 94 nouveaux plus hauts et 227 nouveaux plus bas.