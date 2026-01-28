Le S&P 500 franchit pour la première fois la barre des 7 000 points, porté par l'optimisme de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le dernier prix au paragraphe 4)

L'indice S&P 500 a franchi la barre des 7 000 points pour la première fois mercredi, porté par un optimisme sans faille à l'égard de l'intelligence artificielle et par les attentes de solides bénéfices des grandes entreprises technologiques, ainsi que par l'assouplissement de la politique monétaire.

L'ascension de l'indice de référence entre deux franchissements successifs de la barre des 1 000 points s'est accélérée ces dernières années, reflétant la confiance croissante des investisseurs dans l'économie américaine et les entreprises américaines.

Il a fallu environ trois ans pour que le S&P 500 passe de 4 000 à 5 000 points , mais seulement neuf mois pour qu'il passe de 5 000 à 6 000 points , chiffre qu'il a atteint en novembre 2024.

L'indice .SPX était en hausse de 0,3 % à 6 999,71 points, se dirigeant vers son sixième jour consécutif de hausse, sa plus longue série de gains depuis octobre.

L'optimisme lié à l'IA a été l'un des principaux moteurs des marchés américains, poussant les géants de la technologie, notamment Nvidia NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , à la hausse. Les valeurs technologiques représentent près de 50 % de l'indice S&P 500.

Les attentes de réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine ont également stimulé l'appétit pour le risque, les traders pariant sur deux réductions de 25 points de base en 2026 après que la banque centrale a abaissé les taux d'intérêt à trois reprises l'année dernière.

La Fed devrait toutefois maintenir ses taux d'intérêt lors de sa réunion qui se tiendra plus tard dans la journée.

Les marchés ont rebondi à des niveaux record après des épisodes de baisse au début du mois en raison des inquiétudes liées aux frictions entre les États-Unis et l'Otan au sujet du Groenland, de l'incertitude concernant les tarifs douaniers et des doutes quant à l'indépendance de la banque centrale des États-Unis.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des entreprises du S&P 500 augmentent de 15,5 % en 2026, une amélioration par rapport à la prévision de croissance de 13,2 % pour 2025, selon les données compilées par LSEG.

Les bénéfices de la technologie, alimentés par le boom de l'IA, devraient largement stimuler la croissance des entreprises américaines au quatrième trimestre, les bénéfices du secteur devant augmenter d'environ 27 %, contre une estimation de 9,2 % pour l'ensemble des entreprises du S&P 500, selon les données de LSEG.

La croissance du chiffre d'affaires du secteur technologique au cours du trimestre a été estimée à environ 18 %, contre une hausse estimée à 7,3 % pour l'ensemble du S&P 500, selon les données du LSEG.

Le S&P 500 a rebondi de près de 45 % depuis ses plus bas niveaux d'avril 2025, lorsque les tarifs douaniers du président américain Donald Trump avaient ébranlé les marchés mondiaux.