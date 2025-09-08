Le S&P 500 et le Nasdaq se remettent de leurs pertes, les marchés pariant sur une baisse des taux d'intérêt en septembre

Dow inchangé, S&P 500 en hausse de 0,30%, Nasdaq en hausse de 0,74%

Robinhood et AppLovin font un bond en avant grâce aux projets d'inclusion dans le S&P 500

EchoStar saute sur l'accord de licence de spectre avec SpaceX

Barclays, StanChart révisent leurs projections de réduction des taux de la Fed

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi sur l'espoir que la Réserve fédérale pourrait bientôt réduire les coûts d'emprunt en réponse aux dernières données sur l'emploi qui ont fait chuter Wall Street lors de la session précédente.

Un rapport inquiétant sur les emplois non agricoles vendredi a confirmé l'affaiblissement du marché de l'emploi américain, alimentant les craintes d'un ralentissement potentiel de la plus grande économie du monde.

À la suite de ce rapport, les opérateurs ont renforcé leurs attentes concernant de multiples réductions de taux cette année.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, 88 % des investisseurs parient désormais sur une baisse de 25 points de base, tandis que les investisseurs espèrent également une baisse importante de 50 points de base, alors qu'ils ne s'attendaient pas à une telle baisse avant la publication des données sur l'emploi.

De nombreux courtiers ont revu leurs prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Fed. Barclays prévoit désormais trois réductions de 25 points de base chacune en 2025, contre deux auparavant, tandis que Standard Chartered s'attend à à une réduction de 50 points de base en septembre, contre une réduction de 25 points de base précédemment prévue.

"Les marchés essaient de comprendre si la réduction du taux (septembre) sera suffisante pour éviter un nouvel affaiblissement de l'économie et c'est pourquoi le marché est neutre", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth.

A 09:37 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 6,85 points, ou 0,02%, à 45 407,71, le S&P 500

.SPX a gagné 19,94 points, ou 0,30%, à 6 501,20 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 159,56 points, ou 0,74%, à 21 859,95.

Les valeurs technologiques .SPLRCT , en hausse de 0,9%, ont tiré le S&P 500 et le Nasdaq vers le haut. Broadcom AVGO.O a gagné 4,6%, prolongeant son gain de plus de 9% de vendredi, tandis que Nvidia NVDA.O a légèrement augmenté de 1,5%.

Les valeurs industrielles lourdes ont contré les gains du Dow Jones.

Les trois indices ont oscillé autour des records intrajournaliers atteints vendredi.

Cette semaine, les données sur l'inflation et la révision de la masse salariale du Bureau of Labor Statistics seront surveillées pour obtenir de nouveaux indices sur la santé de l'économie américaine et pour savoir si les rapports pourraient renforcer les arguments en faveur d'une réduction plus importante des taux d'intérêt.

La Fed étant dans une période de "blackout" qui interdit les déclarations publiques avant sa réunion des 16 et 17 septembre, les marchés devront interpréter les données économiques sans nouvelles indications de la part des décideurs politiques.

Le S&P et le Nasdaq ont enregistré des gains la semaine dernière, ce qui constitue un début positif après un mois de septembre historiquement morose. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne au cours du mois - son pire mois depuis 2000 - selon les données compilées par LSEG.

Parmi les autres valeurs, la plateforme de commerce de détail Robinhood Markets HOOD.O et la plateforme de marketing AppLovin APP.O ont gagné respectivement 11,4 % et 11 %. Les sociétés sont prêtes à rejoindre le S&P 500, à compter du 22 septembre.

Hecla Mining HL.N a grimpé de 9 % grâce à l'annonce de son entrée prochaine dans l'indice des petites capitalisations S&P 600 .SPCY .

EchoStar SATS.O a grimpé de 21 % après que l'entreprise de services de télécommunications a accepté de vendre des licences de spectre sans fil à SpaceX pour son réseau de satellites Starlink pour environ 17 milliards de dollars.

D'autres sociétés de télécommunications ont chuté, AT&T

T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O perdant entre 2,3 % et 4,7 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,22 contre 1 sur le NYSE, et de 1,1 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts et 5 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 63 nouveaux plus hauts et 38 nouveaux plus bas.