(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse,UnitedHealth)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hause de 0,12% le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq.

* APPLE AAPL.O - La marque à la pomme s'apprête à lancer ce mardi ses nouveaux iPhone avec le pari difficile de surprendre, alors que ses concurrents l'ont devancée en intégrant des technologies d'intelligence artificielle (IA) dans leurs produits et services.

* FOX CORP FOX.O baisse de 4,4% à 54,25 dollars et NEWS CORP NWS.O recule de 4,5% à 32,44 dollars en avant-Bourse après que Rupert Murdoch et ses enfants ont conclu un accord qui donnera au fils aîné, Lachlan Murdoch, le contrôle de l'empire des médias.

* UNITEDHEALTH UNH.N progresse de 4,4% en-avant-Bourse après que l'assureur santé a annoncé qu'il s'attendait à ce que les inscriptions aux régimes d'assurance maladie Medicare les mieux notés soient conformes à ses prévisions.

* FORD F.N a rappelé environ 1,5 million de véhicules aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul qui provoque une image inversée, déformée ou vide, a déclaré mardi l'agence américaine chargée de la sécurité routière.

* CONOCOPHILLIPS COP.N , NEXTDECADE NEXT.O - Le producteur américain de pétrole et de gaz achètera un million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié au site d'exportation de NextDecade au Texas pendant 20 ans, ont annoncé lundi les deux groupes. L'action NextDecade avance de 2,3% en avant-Bourse.

* NEBIUS NBIS.O a annoncé lundi qu'il fournirait à MICROSOFT MSFT.O une infrastructure GPU dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 17,4 milliards de dollars sur cinq ans, dans un contexte de demande croissante en matière d'IA haute performance. L'action Nebius s'envole de plus de 50% en avant-Bourse et son concurrent COREWEAVE CRWV.O gagne 5,4%.

* PHILLIPS 66 PSX.N - Le raffineur américain a annoncé mardi qu'il allait acquérir les 50% restants de WRB Refining auprès de CENOVUS ENERGY CVE.TO pour 1,4 milliard de dollars, ce qui lui permettra de détenir la totalité de deux grandes raffineries américaines.

* TECK RESOURCES TECK.N grimpe de 15,9% en avant-Bourse, le groupe minier ayant décidé de fusionner avec Anglo American AAL.L , réalisant ainsi la plus importante opération du genre dans le secteur depuis plus d'une décennie.

* TOURMALINE BIO TRML.O s'adjuge plus de 57% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe suisse Novartis

NOVN.S de l'acquisition de la société américaine de biotechnologie pour 1,4 milliard de dollars.

* INTEL INTC.O a annoncé lundi une série de changements au sein de sa direction, notamment le départ de la directrice des produits Michelle Johnston Holthaus, alors que le directeur général Lip-Bu Tan intensifie ses efforts pour redresser le fabricant américain de semi-conducteurs.

* DELL TECHNOLOGIES DELL.N a annoncé lundi que sa directrice financière, Yvonne McGill, quitterait ses fonctions mardi après près de 30 ans au sein de l'entreprise. David Kennedy, qui travaille depuis 27 ans pour le fabricant américain d'ordinateurs, assurera l'intérim.

* WOLFSPEED WOLF.N s'envole de 65,9% en avant-Bourse, un tribunal ayant approuvé le plan de restructuration du groupe qui s'attend à sortir de la loi sur les faillites dans les prochaines semaines et réduire son endettement d'environ 70%.

* HYATT HOTELS H.N - Citigroup relève sa recommandation de "neutre" à "acheter".

* RELIANCE INC RS.N - JP Morgan entame le suivi à "surpondérer".

