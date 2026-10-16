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Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à enregistrer de lourdes pertes hebdomadaires, les inquiétudes liées à l'IA ébranlant la confiance des investisseurs
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 19:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,03 %, S&P -0,56 %, Nasdaq -1,3 %

* Les valeurs des semi-conducteurs et des entreprises du « néocloud » reculent alors que les inquiétudes liées à la dette persistent

* Les hausses des banques limitent la baisse du Dow Jones, qui devrait afficher une progression hebdomadaire

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi)

par Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal

Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq s'apprêtaient à terminer la semaine dans le rouge, les valeurs technologiques subissant vendredi une pression accrue en raison des failles observées dans le secteur de l'IA, ce qui a aggravé leurs pertes.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information .SPLRCT a reculé de 1,5 % et a constitué le principal frein à la progression du marché. , une entreprise de centres de données soutenue par Nvidia, CoreWeave CRWV.O , a chuté de 10,3 % en raison de préoccupations persistantes concernant sa dette. Les obligations de cet opérateur de centres de données ont fait l'objet d'une forte vente cette semaine, poussant les rendements au-delà de 15 %.

Le secteur des semi-conducteurs a été le plus durement touché par la vague de ventes, l’indice global des puces .SOX reculant de 1,8 % — s’apprêtant ainsi à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur huit séances depuis la vague de ventes du « Jour de la Libération » en avril 2025.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation ont chuté, entraînant le Nasdaq près de son plus bas niveau depuis un mois. Meta META.O a reculé de 2,3 % et Microsoft MSFT.O a perdu 1,8 %.

Les valeurs liées à l’IA se sont effondrées cette semaine en raison des craintes que les opérateurs de centres de données ne parviennent pas à devenir rentables à temps pour rembourser leurs dettes, d’autant plus que les coûts d’emprunt devraient augmenter. Les inquiétudes liées à la concurrence croissante de la Chine ont également pesé sur le moral des investisseurs.

« Lorsque les investisseurs commencent à craindre que les titres liés à l’IA soient surévalués, ils se tournent vers des actions affichant des multiples plus faibles et des flux de trésorerie stables », a déclaré Dennis Dick, fondateur et analyste de la structure des marchés chez Triple D Trading.

Ajoutant aux inquiétudes concernant le financement de l’IA, certains investisseurs actuels et potentiels d’Anthropic envisagent une de valorisation plus faible pour la société lors de sa prochaine introduction en bourse, a rapporté Reuters, citant des sources proches du dossier.

À 12 h 19 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 14,74 points, soit 0,03 %, à 52 162,95, le S&P 500 .SPX a perdu 43,53 points, soit 0,56 %, à 7 700,38 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 348,31 points, soit 1,30 %, à 26 364,72.

La plupart des autres secteurs du S&P 500 ont progressé. L'indice de l'énergie .SPNY a enregistré la plus forte hausse en pourcentage, avec une progression de 1,5 %, tandis que l'indice des valeurs financières .SPSY a gagné 1 %.

Les hausses enregistrées par Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont propulsé le Dow Jones à son plus haut niveau depuis plus d'un mois. L'indice devrait afficher une progression hebdomadaire, les investisseurs se ruant vers des secteurs défensifs tels que la santé et les biens de consommation de base.

« Ce que nous observons actuellement, c’est une rotation des capitaux, qui quittent un secteur de l’IA très surchargé pour se diriger vers des valeurs de « value » », a ajouté Dick.

Le S&P 500 s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début juin, confronté à une chute provoquée par l'IA, à des résultats bancaires mitigés et à des données sur l'inflation. Le Nasdaq s'apprêtait à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le 22 juin.

Les rapports sur l’inflation des prix à la consommation et à la production, plus élevés que prévu cette semaine, ont confirmé que les pressions sur les prix s’étendent au-delà des produits énergétiques.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a également déclaré qu’une forte hausse des dépenses alimentait l’inflation, mais a ajouté que l’économie américaine restait résiliente et bénéficiait du boom des investissements lié à l’IA.

Les marchés s’attendent de plus en plus à ce que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci. Barclays table désormais sur des hausses de 25 points de base en décembre et en janvier.

Dans le même temps, Tesla TSLA.O n’a pas réussi à conserver les gains enregistrés avant l’ouverture de la séance — jusqu’à 3 % — après avoir dévoilé un Roadster redessiné , propulsé par des propulseurs de type fusée, développés en collaboration avec SpaceX.

Netflix NFLX.O a nommé jeudi Peter Rice, ancien dirigeant de Disney, au poste de directeur des contenus . Son action a reculé de 2,6 %.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,04 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,94 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux plus hauts et 200 nouveaux plus bas.

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