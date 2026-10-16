Au bout d'une semaine, Trump pousse déjà sa nouvelle porte-parole vers la sortie

La nouvelle porte-parole de la Maison Blanche, Katie Zacharia, lors de son premier point presse dans la salle James Brady de la Maison Blanche, le 13 octobre 2026 à Washington ( AFP / Jim WATSON )

Donald Trump a poussé vendredi vers la sortie sa nouvelle porte-parole Katie Zacharia, nommée il y a une semaine tout juste, en l'invitant à "reconsidérer" sa position.

"Je lui ai dit, honnêtement, si j'étais vous, je reconsidérerais (la situation)", a dit le président américain à la Maison Blanche, en affirmant que Katie Zacharia, qui n'a parlé qu'à des médias conservateurs jusqu'ici, avait été "très mal traitée" par la presse.

"Je viens tout juste de lui en parler. J'ai dit, +Katie, est-ce que c'est fait pour toi?+", a-t-il aussi déclaré, en ajoutant avoir dit à la porte-parole: "Honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça."

Si son départ était confirmé rapidement, elle deviendrait la plus éphémère "Press Secretary" à avoir jamais travaillé pour Donald Trump.

Elle battrait aussi un record établi à un poste comparable par Anthony Scaramucchi, qui pendant le premier mandat Trump, en 2017, n'avait occupé que 11 jours le poste de directeur de la communication de la Maison Blanche.

Le président américain Donald Trump répond aux questions des journalistes avant de monter à bord de Marine One, sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 16 octobre 2026 à Washington ( AFP / Jim WATSON )

Le sort de Katie Zacharia, qui a laissé une impression très laborieuse mardi lors de son premier briefing, et qui est accusée d'avoir menti sur ses qualifications professionnelles, semblait déjà scellé vendredi matin.

Elle a enchaîné des entretiens avec des journalistes ou médias fermement ancrés dans le camp conservateur, certainement censés lui permettre de corriger le tir, mais qui ont eu l'effet inverse et l'ont davantage fragilisée.

Dans l'émission matinale de la chaîne Fox News, généralement un terrain confortable pour les membres de l'administration Trump, Katie Zacharia a été interrogée sans concessions.

Confiance

"Avez-vous toujours la confiance du président?", lui a-t-il ainsi été demandé.

"Je suis ici et j'ai pu voyager avec lui pour la convention pour les élections de mi-mandat, ou plutôt, excusez-moi, des meetings de campagne, et j'espère être capable de gagner la confiance de tous ceux qui m'entourent", a-t-elle répondu, évasive.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Katie Zacharia, descend de l’avion présidentiel Air Force One à la base aérienne d’Elmendorf, à Anchorage , le 13 octobre 2026 en Alaska ( AFP / Kent NISHIMURA )

Katie Zacharia a accompagné Donald Trump mardi et mercredi dans une tournée électorale, mais s'est tenue à l'écart des journalistes voyageant avec le président, ne faisant qu'une seule et très brève apparition dans la cabine réservée à la presse sur Air Force One.

Elle n'a pas non plus voulu dire quand elle prévoyait de donner sa prochaine conférence de presse à la Maison Blanche.

Katie Zacharia avait déjà été bousculée jeudi soir par Sean Hannity.

"Vous dites que vos équipes auraient dû mieux vous préparer?" a lancé l'animateur, ouvertement sceptique, en référence au premier briefing donné mardi par la nouvelle porte-parole, expéditif et particulièrement laborieux.

Barreau

Il l'a ensuite questionnée longuement sur ses qualifications professionnelles, au coeur d'une controverse depuis l'annonce de sa nomination.

"Vous avez passé l'examen du barreau mais vous ne l'avez pas réussi?". "Oui, Sean", a déclaré la porte-parole âgée de 41 ans, qui avait commencé pourtant par se présenter comme avocate.

"Je savais que je partais vivre en Chine et les résultats du barreau ne prêtaient pas à conséquence", a-t-elle fait valoir.

L’immeuble (c) abritant le cabinet d’avocats Zhong Lun, où la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche Katie Zacharia a travaillé comme juriste, le 16 octobre 2026 à Pékin ( AFP / Pedro PARDO )

Katie Zacharia a ensuite vécu à Pékin, où elle dit avoir travaillé comme juriste dans un important cabinet d'avocats chinois.

Elle a justifié le fait de ne pas avoir repassé le barreau à son retour aux États-Unis par ses maternités, soulignant avoir eu "quatre enfants en six ans".

Sur Real America's Voice, une plate-forme ouvertement alignée sur l'idéologie "Maga", Katie Zacharia avait auparavant dénoncé de la "désinformation" et des "malentendus" la concernant.

L'association d'éthique en politique Campaign for Accountability a appelé mercredi le barreau de l'État de Californie à lancer une enquête.

Peu connue du grand public, Katie Zacharia a succédé à Karoline Leavitt, une fidèle de Donald Trump, qui a quitté ses fonctions en août pour s'occuper de ses jeunes enfants.

L'ancienne "Press Secretary" a marqué par son aisance à défendre, sans la moindre hésitation, toutes les décisions ou déclarations du président américain.