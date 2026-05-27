Le S&P 500 et le Nasdaq restent stables alors que la vague haussière liée à l'IA marque une pause ; les investisseurs attendent des nouvelles du Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,31 %, le S&P 500 et le Nasdaq stables

* GlobalFoundries recule après l'annonce de la vente de parts par Mubadala

* Les prévisions de dépenses de JPMorgan pèsent sur les valeurs bancaires

* Zscaler plonge après des prévisions pessimistes pour le quatrième trimestre

* Goldman Sachs relève ses prévisions de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000 points

(Mise à jour avec les cours de fin d'après-midi et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit, Utkarsh Hathi et Saeed Azhar

Le S&P 500 et le Nasdaq ont affiché une évolution modérée mercredi dans un marché agité,les investisseurs marquant une pause après la reprise du marché tirée par l'IA, tout en restant prudentsquant à l'avancement des négociations au Moyen-Orient.

Les valeurs bancaires ont reculé après une chute de près de 2,9 % pour JPMorgan Chase JPM.N , le directeur général Jamie Dimon ayant averti que les dépenses cette année pourraient dépasser de 1 milliard de dollars les estimations.

La Maison Blanche a démenti les informations diffusées par la télévision d'État iranienne selon lesquelles Téhéran rétablirait la navigation dans le détroit d'Ormuz dans un délai d'un mois en échange d'un retrait militaire américain et de la levée du blocus naval.

Les indices se négociaient néanmoins à des niveaux proches de leurs records. Le Dow Jones a légèrement progressé, soutenu par une rotation vers les valeurs de la santé et de la consommation. Toutefois, un recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs a pesé sur le Nasdaq, fortement orienté vers les technologies.

À 14 h 12, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 154,75 points, soit 0,31 %, à 50 616,43, le S&P 500

.SPX perdait 4,13 points, soit 0,05 %, à 7 515,11 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 13,31 points, soit 0,05 %, à 26 642,87.

« Après une telle envolée des marchés, je ne suis pas surpris qu'il y ait une petite pause », a déclaré Sean Clark, directeur des investissements chez Clark Capital Management Group.

« Il y a beaucoup d'éléments positifs à prendre en compte en ce moment. Même si les valeurs les plus performantes sont vraiment portées par la technologie, l'IA et les thèmes liés à l'IA, je ne négligerais pas le fait que l'ensemble du marché participe également à cette tendance. »

Parmi les sous-indices, celui des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD a mené la hausse, avec une progression de près de 1,65%.

Dans le même temps, l'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY reculait de 1,1 %, suivant la baisse des cours du pétrole qui a atteint jusqu'à 5 %. Les valeurs technologiques .SPLRCT ont perdu 0,6 % après avoir atteint un plus haut historique mardi.

Les valeurs des semi-conducteurs ont reculé après une forte remontée. Intel INTC.O a chuté de plus de 3,2 % et Marvell Technology MRVL.O de plus de 3,8 %, tandis que Qualcomm

.QCOM a perdu 8 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a perdu 1,8 %après avoir atteint un record mardi, le géant des puces Nvidia

NVDA.O reculant de 1 %.

« Le leadership technologique reste difficile à ignorer, le secteur continuant de atteindre de nouveaux sommets tant en termes absolus que relatifs par rapport au marché dans son ensemble », a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

« Cela dit, des conditions de momentum de plus en plus tendues et un positionnement élevé soulèvent des questions quant à la durabilité à court terme de cette progression. »

Zscaler ZS.O a chutéde 31 % après que la société de sécurité cloud a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

Parmi les autres titres en mouvement, GlobalFoundries

GFS.O a chutéde 10,6 % après que Bloomberg News a rapporté que son actionnaire majoritaire, Mubadala Investment Company, cherchait à lever 1,91 milliard de dollars via une vente en bloc non enregistrée d'actions GFS.

Bath & Body Works BBWI.N a bondide près de 11 % après avoir annoncé des ventes et un bénéfice au premier trimestre supérieurs aux attentes, tandis qu'Abercrombie & Fitch

ANF.N a progresséde 12,8 % après avoir publié un bénéfice trimestriel solide .

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de fin d'année 2026 pour le S&P 500 de 7 600 à 8 000 points, invoquant la vigueur persistante des bénéfices des entreprises.

Les marchés se tourneront ensuite vers les données de l'indice des dépenses de consommation des ménages, attendues jeudi. Cet indicateur clé de l'inflation utilisé par la Réserve fédérale pourrait fournir de nouveaux indices sur l'orientation future de la politique monétaire sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,06 pour 1. On a enregistré 374 nouveaux plus-hauts et 84 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 279 titres ont progressé et 2 487 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 1,09 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 36 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 7 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 152 nouveaux plus hauts et 65 nouveaux plus bas.