Le S&P 500 et le Nasdaq reculent sous l'effet de la baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs ; les résultats et les données économiques au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,2 %, le S&P 500 en baisse de 0,4 %, le Nasdaq en baisse de 1 %

* Les fabricants de puces mémoire en tête des baisses

* UnitedHealth progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026

* GE Aerospace recule malgré la révision à la hausse de ses prévisions pour 2026

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé jeudi , la nouvelle faiblesse des valeurs du secteur des puces électroniques ayant éclipsé un début encourageant pour les résultats du deuxième trimestre, tandis que les investisseurs décortiquaient les dernières données économiques à la recherche d'indices sur la santé de l'économie.

Les valeurs des semi-conducteurs ont prolongé leurs pertes de la séance précédente. L'indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a reculé de 3,8 %.

L'action TSMC cotée aux États-Unis TSM.N a chuté de 2,5 %, alors même que le fabricant de puces d'IA de pointe avait annoncé des résultats exceptionnels ,ce qui a accentué la volatilité du marché.

Les fabricants de puces mémoire figuraient parmi les plus grands perdants, Western Digital WDC.O et Seagate Technology

STX.O reculant chacun de 7,3 %, tandis que Micron Technology

MU.O perdait 4,8 %.

Les valeurs du secteur des puces avaient auparavant figuré parmi les principales bénéficiaires de la reprise observée cette année, l’optimisme suscité par les dépenses en IA des hyperscalers ayant contribué à propulser Wall Street vers des sommets historiques.

Shiraz Ahmed, fondateur et directeur général de Sartorial Wealth Inc, a déclaré que la hausse des valeurs des semi-conducteurs s’essoufflait, non pas parce que l’IA perdait de son élan, mais parce que son adoption n’était pas encore pleinement généralisée. En conséquence, d’importantes dépenses d’investissement se poursuivent dans l’ensemble de l’écosystème de l’IA, de l’énergie aux semi-conducteurs.

L’indice de référence S&P 500 .SPX a progressé de plus de 10 % cette année et reste proche de son plus haut niveau de clôture historique atteint en juin, ce qui rend cette remontée vulnérable à toute déception.

Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS a mené la hausse de l’indice de référence avec une progression de 2,1 %, tandis qu’une baisse de 1,9 % dans le secteur des technologies de l’information .SPLRCT a tempéré les gains du reste de l’indice.

Les investisseurs ont analysé les chiffres des ventes au détail de juin , qui n’ont affiché qu’une hausse marginale, la baisse des prix de l’essence ayant pesé sur le chiffre d’affaires des stations-service. Néanmoins, les consommateurs à la recherche de bonnes affaires ont continué à soutenir les dépenses sous-jacentes.

« Le ralentissement de la croissance globale des ventes au détail est en réalité positif, principalement parce qu’il reflète la baisse des prix de l’essence, et non un affaiblissement de la demande des consommateurs », a déclaré Bill Adams, économiste en chef pour les États-Unis chez Fifth Third Commercial Bank.

« Ce rapport est encourageant pour le PIB réel du deuxième trimestre. »

Par ailleurs, le nombre de demandes hebdomadaires d’allocations chômage est tombé à 208 000 pour la semaine close le 11 juillet, un chiffre inférieur aux prévisions des économistes.

Les rapports d’inflation modérés publiés en début de semaine par l’ pour le mois de juin ont apaisé les craintes concernant un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés anticipent actuellement une probabilité d’environ 88 % que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

À 9 h 50 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 82,28 points, soit 0,16 %, à 52 740,92, le S&P 500 .SPX reculait de 29,56 points, soit 0,39 %, à 7 542,84 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 262,08 points, soit 1,00 %, à 26 007,14.

Dernière d'une série de résultats trimestrielsencourageants, UnitedHealth UNH.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, ce qui a fait grimper de 7,8 % le cours de l'action du géant de la santé et a permis au Dow de se maintenir à flot. Le secteur de la santé .SPXHC a progressé de 2 %.

Dans le même temps, les risques géopolitiques sont restés au centre de l’attention alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran continuaient de couver.

L’Iran a demandé au mouvement houthiste yéménite de se tenir prêt à fermer la voie maritime pétrolière de la mer Rouge si les États-Unis frappaient les infrastructures énergétiques iraniennes, ont indiqué des sources à Reuters, ce qui fait peser une nouvelle menace sur l’approvisionnement énergétique mondial.

United Airlines UAL.O a chuté de 2,8 %, la nouvelle flambée des cours du pétrole ayant pesé sur ses perspectives de bénéfices pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année.

GE Aerospace GE.N a reculé de 4,4 %, bien que le constructeur de moteurs à réaction ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,02 fois plus nombreux que ceux en baisse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,55 fois plus nombreux que ceux en hausse.